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Воєнний стан з 1 грудня: Зеленського запідозрили в підготовці радикального сценарію

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 листопада, 08:44
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Це потрібно президенту, щоб запровадити тотальну цензуру, вважає Олег Ляшко
Зеленський може запровадити військовий стан 1 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський може запровадити військовий стан 1 грудня. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Володимир Зеленський збирається 1 грудня запровадити воєнний стан.

Про це він сказав в ефірі телеканалу НАШ.

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"За моєю інформацією Зеленський планує на РНБО 1 грудня ввести воєнний стан в Україні на два місяці. Це робиться з однією метою – контроль за ЗМІ, тому що воєнний стан – це абсолютне обмеження всіх конституційних прав громадян, у тому числі на свободу слова, на власність, демократичні мітинги, на будь-які публічні заходи", – сказав Ляшко.

Політик пов’язав це з протестами щодо економічної та міжнародної політики влади.

"Тому я вважаю, що вони зараз розглядають цей варіант запровадження з 1 грудня воєнного стану в країні. Тому що люди сьогодні збираються та протестують проти державної зради, економічної та міжнародної політики влади", – сказав він.

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Нагадаємо, 1 грудня Зеленський виступить у Верховній Раді перед нардепами. Він говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище нашої держави. Можливо, президент торкнеться у своєму посланні загрози повномасштабного вторгнення Росії, про яке активно говорять не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у США.

Загроза вторгнення РФ

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