Кремль ще не вирішив. Резніков розкрив "наполеонівські плани" Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Кремль ще не ухвалив рішення на вторгнення Росії в Україну.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі" ICTV.
"Готовність (Росії до вторгнення) у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення у Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", – сказав він.
Резніков також пояснив, з чим пов'язана військова активність Росії поблизу кордонів України.
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"Активність з боку РФ спрямована на кілька речей: дестабілізація в середині України, дестабілізація в середині країн альянсу НАТО та дестабілізація в середині країн Європейського Союзу. У такій дестабілізації вони шукатимуть прагматичного позитиву", – сказав міністр оборони.
Загроза нападу Росії
- І на заході, і в Україні активно обговорюють можливий напад Росії на Україну. Так, наприклад, Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, близьке до західних розвідок, пише, мовляв, Путін зібрався нападати на Україну на початку наступного року і навіть уже визначено три напрями, звідки вдарить Росія.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також озвучував плани щодо нападу РФ на Україну і навіть назвав можливий термін.
- Тим часом у "Слузі народу" розповіли, що запропонували союзники України на випадок нападу Путіна. Зазначається, що воювати за нашу країну ніхто не буде, але допомогу Захід обіцяє.