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Кремль ще не вирішив. Резніков розкрив "наполеонівські плани" Росії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 листопада, 10:47
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Міністр пояснив, навіщо Путін погрожує військами поблизу кордонів України
Резніков вважає, що Кремль не вирішив, чи вторгатися в Україну. Колаж "Сьогодні"
Резніков вважає, що Кремль не вирішив, чи вторгатися в Україну. Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Кремль ще не ухвалив рішення на вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі" ICTV.

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"Готовність (Росії до вторгнення) у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення у Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", – сказав він.

Резніков також пояснив, з чим пов'язана військова активність Росії поблизу кордонів України.

"Активність з боку РФ спрямована на кілька речей: дестабілізація в середині України, дестабілізація в середині країн альянсу НАТО та дестабілізація в середині країн Європейського Союзу. У такій дестабілізації вони шукатимуть прагматичного позитиву", – сказав міністр оборони.

Загроза нападу Росії

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