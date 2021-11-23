Кремль ще не вирішив. Резніков розкрив "наполеонівські плани" Росії

Міністр пояснив, навіщо Путін погрожує військами поблизу кордонів України

Резніков вважає, що Кремль не вирішив, чи вторгатися в Україну. Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Кремль ще не ухвалив рішення на вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі" ICTV.

Реклама

"Готовність (Росії до вторгнення) у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення у Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", – сказав він.

Резніков також пояснив, з чим пов'язана військова активність Росії поблизу кордонів України.

"Активність з боку РФ спрямована на кілька речей: дестабілізація в середині України, дестабілізація в середині країн альянсу НАТО та дестабілізація в середині країн Європейського Союзу. У такій дестабілізації вони шукатимуть прагматичного позитиву", – сказав міністр оборони.

Загроза нападу Росії