Резніков розповів, навіщо Росія стягує війська до нашого кордону

Нинішнє нарощування військової присутності Росії біля українських кордонів пов'язане з майбутньою зустріччю лідерів Росії та США. Про це заявив глава міністерства оборони України Олексій Резніков під час онлайн-зустрічі між представниками Кабінету міністрів та бізнесу.
Про це повідомляє німецька агенція DW .
Думка
"Сьогоднішні події пов’язані радше з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним. Останній таким чином намагається посилити свою переговорну позицію", – вважає Резніков.
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Свою думку міністр ґрунтує на схожій ситуації, що склалася навесні 2021 року на наших кордонах. Тоді також "росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення". Втім, тоді не було такого хвилювання інвесторів, як зараз, вважає Резніков.
Що відбувається на кордоні
- Росія не тільки підтягнула свої війська до наших кордонів, але ще й оновила озброєння бойовиків на Донеччині.
- У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. За їхніми даними, кількість військових зростає.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви про можливе нове вторгнення Росії на наші території. За його словами, щоб зрозуміти логіку того, що відбувається, недостатньо враховувати лише ситуацію на кордоні, а треба дивитися на загальну картину.