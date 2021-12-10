Готовимся к войне! Путин действует по плану – заявление экс-министра обороны

Степан Полторак подчеркнул, что риск агрессии России уменьшился только временно

Степан Полторак поделился своим видением ситуации с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-министр обороны Украины Степан Полторак считает, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины. Поэтому угроза военного вторжения в ближайшее время никуда не исчезнет. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Россия продолжает наращивать свои группировки. В последнее время Россия начала проводить мероприятия, свидетельствующие о том, что она готовится к широкомасштабной войне. И думать о том, что это не произойдет – на самом деле это трата времени. Пока у России существует цель – уничтожение украинского государства и украинского народа… Путин никогда в жизни не откажется от такой цели", – сказал Степан Полторак.

Экс-министр обороны подчеркнул, что действия западных партнеров временно уменьшили напряжение: "Высшая точка кипения по обстановке на границе как раз дошла до этого времени – конец года и начало следующего года… Мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины. Но главная цель Путина – уничтожить Украину".

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Поэтому экономические санкции не убедят Москву отказаться от своей стратегии против Украины, убежден Полторак.

"Это хорошо, что они (Запад. – Ред.) обещают мощные экономические санкции. Но не надо недооценивать Путина. Он сейчас время использует для того, чтобы максимально подготовиться к этим санкциям, минимизировать потери, найти пути обхода и снова прийти с оружием в Украину. Нам необходимо быть готовыми к этой войне", – призвал он.

Вторжение России в Украину