Готуймося до війни! Путін діє за планом – заява ексміністра оборони

Ексміністр оборони України Степан Полторак вважає, що Москва не відмовилася від своєї цілі – знищити державу Україна. А тому загроза військового вторгнення найближчим часом нікуди не зникне. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".
"Росія продовжує нарощувати свої угрупування. Останнім часом Росія почала проводити заходи, які свідчать про те, що вона готується до широкомасштабної війни. І думати про те, що це не станеться – насправді це трата часу. Поки в Росії існує ціль – знищення української держави та української народу… Путін ніколи в житті не відмовиться від такої цілі", – сказав Степан Полторак.
Ексміністр оборони наголосив, що дії західних партнерів тимчасово зменшили напругу: "Найвища точка кипіння щодо обстановки на кордоні якраз дійшла до цього часу – кінець року і початок наступного року… Ми тимчасово відсунули агресію РФ від України. Але головна мета Путіна – це знищити Україну".
Тому економічні санкції не переконають Москву відмовитися від своєї стратегії проти України, переконаний Полторак.
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"Це добре, що вони (Захід. – Ред.) обіцяють потужні економічні санкції. Але не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час використає для того, щоб максимально підготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шляхи обходу та знову потім прийти зі зброєю до України. Нам треба самим бути готовими до цієї війни", – закликав він.
Вторгнення Росії в Україну
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався темою ППО в керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що зараз Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" поблизу українських кордонів.
- 9 грудня Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що жодного вторгнення в Україну не планується , А скупчення військ поблизу українських кордонів – звичайна "рутинна практика".
- 8 грудня президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції назвав провокаційним питання журналіста про те, чи готується. Росія до нападу на Україну .
- Незважаючи на накопичення стотисячної армії біля кордонів України та загрози великої війни, на Заході вже заявляють, що ніхто не воюватиме за Україну. Колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вербшоу заявив, що країни НАТО лише допоможуть нашій країні зброєю та потужними санкціями. Також президент Джо Байден напередодні підтвердив, що армія США не воюватиме за Україну .
- Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав запропонував озброїти Україну "розумними" ракетами . На його думку, нинішніх санкцій проти Москви є недостатнім для стримування російських військ.