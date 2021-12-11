Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Маска, кто ты? Маска, кто ты? ⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Власть События

CША приостановили отправку в Украину оружия – причины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 декабря, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О смене настроений в Белом доме сообщил телеканал NBCnews
Новых "Джавелинов" пока не дадут / Коллаж "Сегодня"
Новых "Джавелинов" пока не дадут / Коллаж "Сегодня"

Западные СМИ сообщили, что Белый дом отложил на время отправку в Украину дополнительной военной помощи на 200 млн долларов. При этом Вашингтон готов начать оказывать более весомую помощь в случае, если Россия нападет на Украину.

Об этом сообщает американский телеканал NBCnews.

Реклама

Причина

Как передает телеканал, таким образом США дают возможность на полную силу заработать дипломатическим каналам, которые в первую очередь призваны "разрядить напряженность на границе Украины", а также, чтобы сохранить рычаги влияния в случае возможного вторжения РФ в Украину.

"Администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов в последние недели, но воздержалась от доставки помощи, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей, по словам трех осведомленных людей", – сообщает NBCnews.

Ситуация

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

62 962

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять