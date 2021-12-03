Соседи решили помочь Польше: Венгрия и Чехия отправляют войска на границу

На польско-белорусскую границу отправят подкрепление

Венгрия и Чехия отправит своих военных на помощь Польше / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия и Чехия готовы направить своих военных на польско-белорусскую границу. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишут РИА Новости.

"Сейчас ведутся переговоры о поддержке польских военных венгерской и чешской армией. Считаем, что наилучшим решением ситуации на границе является помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей ", – сказал Блащак.

Ранее в Польшу уже прибыли военные подразделения из Великобритании и Эстонии для помощи в охране границы с Беларусью.

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Ситуация на границе

Предыстория миграционного кризиса

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.