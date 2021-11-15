"Слуга Народа" исключает из своей фракции Артема Дмитрука

На заседании фракции "Слуга Народа" было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
Изгнание
Также на заседании фракции было принято решение инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов Верховной Рады народных депутатов, которые были избраны от "Слуги Народа" и исключены из фракции:
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- Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
- Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.
Ситуация
- Еще в начале ноября глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будут рассматривать вопрос исключения народного депутата Артема Дмитрука из фракции.
- Перед этим Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.
- Находясь в так называемом "черном списке" на исключение Дмитрук раскритиковал свою партию и считает, что у нее нет ни принципов, ни идеологии, а имеет лишь хайп.
- Людмила Буймистер была исключена из состава своей политической силы 18 октября. В отношении Людмила краеугольным камнем стало голосование за проект закона №5599 (о "деолигархизации"). Большинство "слуг народа" поддержали документ, остальные либо не голосовали, либо отсутствовали в зале. Буймистер была единственная из фракции, кто нажал кнопку "против".