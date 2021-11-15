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"Слуга Народу" виключає зі своєї фракції Артема Дмитрука

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 листопада, 19:24
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На засіданні фракції "Слуга Народу" було ухвалено таке рішення
Останнім часом Артем Дмитрук активно критикував свою партію / Колаж "Сьогодні"
Останнім часом Артем Дмитрук активно критикував свою партію / Колаж "Сьогодні"

На засіданні фракції "Слуга Народу" було ухвалено рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу.

Про це повідомила речник партії Юлія Палійчук.

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Вигнання

Тако було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:

  • Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;
  • Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Ситуація

  • Ще на початку листопада голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що найближчим часом розглядатимуть питання виключення народного депутата Артема Дмитрука із фракції.
  • Перед цим Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався у темниках та візитах на Банкову.
  • Перебуваючи у так званому "чорному списку" на виключення Дмитрук розкритикував свою партію і вважає, що вона не має ні принципів, ні ідеології, а має лише хайп.
  • Людмила Буймістер була виключена зі складу своєї політичної сили 18 жовтня. Щодо Людмили наріжним каменем стало голосування за проект закону №5599 (про "деолігархізацію"). Більшість "слуг народу" підтримали документ, інші або не голосували або були відсутні в залі. Буймістер була єдиною з фракції, хто натиснув кнопку "проти".

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