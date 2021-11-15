"Слуга Народу" виключає зі своєї фракції Артема Дмитрука

Останнім часом Артем Дмитрук активно критикував свою партію / Колаж "Сьогодні"
На засіданні фракції "Слуга Народу" було ухвалено рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу.
Про це повідомила речник партії Юлія Палійчук.
Вигнання
Тако було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:
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- Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;
- Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.
Ситуація
- Ще на початку листопада голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що найближчим часом розглядатимуть питання виключення народного депутата Артема Дмитрука із фракції.
- Перед цим Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався у темниках та візитах на Банкову.
- Перебуваючи у так званому "чорному списку" на виключення Дмитрук розкритикував свою партію і вважає, що вона не має ні принципів, ні ідеології, а має лише хайп.
- Людмила Буймістер була виключена зі складу своєї політичної сили 18 жовтня. Щодо Людмили наріжним каменем стало голосування за проект закону №5599 (про "деолігархізацію"). Більшість "слуг народу" підтримали документ, інші або не голосували або були відсутні в залі. Буймістер була єдиною з фракції, хто натиснув кнопку "проти".