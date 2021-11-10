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"Слуга народу" – одна назва та хайп: Дмитрук жорстко "розніс" свою партію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 листопада, 09:36
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Дмитрук тепер головний кандидат на виключення з фракції, а після цих слів у нього майже немає шансів залишитися
Дмитрук розкритикував "Слугу народу". Колаж "Сьогодні"
Дмитрук розкритикував "Слугу народу". Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук, який на межі виключення з фракції, розкритикував свою партію і вважає, що вона не має ні принципів, ні ідеології, а має лише хайп.

Про це він сказав у програмі "Хард із Влащенко" в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, після приходу до парламенту, куди "слуги" потрапили завдяки вибору народу, поступальний рух партії припинився.

"За два роки партія "Слуга народу" залишилася просто назвою, залишилася просто в медіапросторі. Це, мабуть, віртуальна партія? Це партія, якої нема на місцях. Це партія, яка не має структури, ідеології, правил і принципів. Це партія, яка не має штабів, які мають бути в кожному регіоні. Це партія, яка не має приймалень, за винятком деяких народних депутатів. Це такий медійний проєкт, назва, хайп. Партія рухається завдяки хайпу та своїй назві", – сказав Дмитрук.

Нардеп наголосив, що після його заяв про неправильність звільнення Дмитра Разумкова, за два дні "несподівано" отримав лист від НАЗК про перевірку декларації.

"Причому там були абсолютно ідіотичні запитання щодо майна, яке я орендував. Там величезна кількість питань, які навіть звичайній людині видаватимуться ідіотичними", – резюмував "слуга народу".

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Хто такий Артем Дмитрук і чим відзначився

  • 2019 року разом зі "Слугою народу" він потрапив до Верховної Ради і став народним депутатом. Він відомий спортсмен: майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, срібний призер Кубку світу з кросліфтингу 2018 року, призер чемпіонату світу з пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон і рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів із самбо, рукопашного бою та панкратіону, чемпіон України з кросфіту.
  • У політиці він теж встиг відзначитися, особливо останнім часом. Днями Дмитрук назвав покійного художника Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився отриманням прізвиська "лайно".
  • Також депутат здивував всіх під час спілкування з телеведучою. Виявляється, він навіть не в курсі про відставку одного відомого міністра, хоча саме "слуги" збираються звільнити Абрамовського.
  • А напередодні Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався в темниках і візитах на Банкову.

Читайте також у нашому матеріалі, що тепер Дмитрук на межі виключення з фракції "Слуга народу", що підтвердив і Давид Арахамія.

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