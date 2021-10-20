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"Слуга" назвав покійного Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
20 жовтня, 13:14
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Депутат Артем Дмитрук негативно відреагував на присвоєння Одеському художньому музею імені художника Олександра Ройтбурда
Зліва на фото депутат Артем Дмитрук, праворуч - художник Олександр Ройтбурд. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото депутат Артем Дмитрук, праворуч - художник Олександр Ройтбурд. Фото: колаж "Сьогодні"

Одеський депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук назвав померлого українського художника Олександра Ройтбурда педофілом і наркоманом. Його обурила ідея присвоїти одеському художньому музею, де Ройтбурд був директором, ім'я художника.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Художній Музей в Одесі назвати ім'ям педофіла і наркомана! Я підписував звернення на ім'я президента України про те, щоб присвоїти нашому музею статус національного, але не в честь лайно-художника! Я зроблю все, щоб ця процедура з присвоєння імені музею не здійснилася!" – сказав Дмитрук.

Заява "слуги" обурилf багатьох діячів культури. Депутату e соціальній мережі різко відповів Євген Гендін, діяч культури, один з творців театру КВН ДГУ.

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Зазначимо, Одеський художній музей отримав статус національного через два місяці після смерті його директора, художника Олександра Ройтбурда. Відповідний указ пописав президент України Володимир Зеленський в день 60-річчя від дня народження художника, 14 жовтня.

Зеленський також доручив Одеській обладміністрації та облраді опрацювати в установленому порядку питання про присвоєння музею імені художника Олександра Ройтбурда.

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Що відомо про Ройтбурда

  • Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році.
  • У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.
  • Виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво" (Одеса), очолював Галерею Марата Гельмана в Києві.
  • Входив до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".
  • Жив і працював на два міста – в Одесі і Києві.
  • Роботи художника в різний час купували PinchukArtCentre (Київ), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художній музей університету Дюка (Дарем, США), Модерна галерея (Любляна, Словенія).

  • У грудні 2017-го переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею, який очолив навесні наступного року. Незважаючи на опір чиновників, з успіхом займав цю посаду до останнього часу. Під час протистояння художника з міською владою на підтримку Ройтбурда в Одесі збиралися тисячні мітинги.

  • Про смерть Олександра Ройтбурда стало відомо 8 серпня. Подробиці і причина смерті не уточнювалася, але відомо, що останнім часом він відчував себе незадовільно. Також ЗМІ писали, що художник страждав від онкологічного захворювання, що і стало причиною його смерті. До 60-річного ювілею директор музею не дожив 2 місяці.

Також нагадаємо, колеги і друзі Ройтбурда згадують про нього в соцмережах.

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