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"Слуга" назвал покойного Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
20 октября, 13:14
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Депутат Артем Дмитрук негативно отреагировал на присвоение Одесскому художественному музею имени художника Александра Ройтбурда
Слева на фото депутат Артем Дмитрук, справа - художник Александр Ройтбурд. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото депутат Артем Дмитрук, справа - художник Александр Ройтбурд. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесский депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук назвал умершего украинского художника Александра Ройтбурда педофилом и наркоманом. Его возмутила идея присвоить одесскому художественному музею, где Ройтбурд был директором, имя художника.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Художественный Музей в Одессе назвать именем педофила и наркомана! Я подписывал обращение на имя президента Украины о том, чтобы присвоить нашему музею статус национального, но не в честь дерьмо-художника! Я сделаю все, чтобы эта процедура по присвоению имени музею не осуществилась!" – сказал Дмитрук.

Заявление "слуги" возмутило многих деятелей культуры. Депутату в социальной сети резко ответил Евгений Гендин, деятель культуры, один из создателей театра КВН ДГУ.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Отметим, Одесский художественный музей получил статус национального через два месяца после смерти его директора, художника Александра Ройтбурда. Соответствующий указ пописал президент Украины Владимир Зеленский в день 60-летия со дня рождения художника, 14 октября.

Зеленский также поручил Одесской обладминистрации и облсовету проработать в установленном порядке вопрос о присвоении музею имени художника Александра Ройтбурда.

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Что известно о Ройтбурде

  • Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году.
  • В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.
  • Выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса), возглавлял Галерею Марата Гельмана в Киеве.
  • Входил в Совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".
  • Жил и работал на два города – в Одессе и Киеве.
  • Работы художника в разное время приобретали PinchukArtCentre (Киев), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художественный музей университета Дьюка (Дарем, США), Модерна галерея (Любляна, Словения).
  • В декабре 2017-го победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея, который возглавил весной следующего года. Несмотря на сопротивление чиновников, с успехом занимал эту должность до последнего времени. Во время противостояния художника с городскими властями в поддержку Ройтбурда в Одессе собирались тысячные митинги.
  • О смерти Александра Ройтбурда стало известно 8 августа. Подробности и причина смерти не уточнялась, но известно, что в последнее время он чувствовал себя неудовлетворительно. Также СМИ писали, что художник страдал от онкологического заболевания, что и стало причиной его смерти. До 60-летнего юбилея директор музея не дожил 2 месяца.

Также напомним, коллеги и друзья Ройтбурда вспоминают о нем в соцсетях.

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