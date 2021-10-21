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Ефір різко перервався! Депутат з "Слуг" здивував усіх під час спілкування з телеведучою (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 жовтня, 17:38
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Депутати від "Слуги народу" по всім незрозумілим питанням йдуть до Давида Арахамії
Депутат зі "Слуг" в прямому ефірі опитав колег / Колаж "Сьогодні"
Депутат зі "Слуг" в прямому ефірі опитав колег / Колаж "Сьогодні"

Не всі народні депутати навіть провладної партії "Слуга народу" знають, що міністр екології України Роман Абрамовський написав заяву про відставку і очікує голосування ВР за своє звільнення.

На відповідне запитання в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп Артем Дмитрук трохи забарився на тему Абрамовського. В результаті він попрямував в сесійний зал до Давида Арахамії, щоб отримати відповідь на питання журналістів, як йдуть справи зі звільненням Абрамовського.

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"Не знаю, не чув. Можу піти запитати у когось зі своїх колег. Може у Давида Арахамії", – з такими словами Дмитрук зайшов до сесійної зали.

Через хвилину він повернувся і повідомив телеглядачам, що до прийняття державного бюджету Абрамовський залишиться в своєму кріслі.

"А якщо дивитися по тій процедурі, яка зараз, то можливе голосування за бюджет в першому читанні у нас буде тільки на наступному пленарному тижні – у вівторок. Тобто, по міністру екології питання на цьому тижні може навіть не піднятися, ми не вийдемо з розгляду питання по бюджету" , – сказав Артем Дмитрук.

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