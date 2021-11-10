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"Слуга народа" – одно название и хайп: Дмитрук жестко "разнес" свою же партию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 ноября, 09:36
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Дмитрук сейчас главный кандидат на исключение из фракции, а после этих слов у него почти нет шансов остаться
Дмитрук раскритиковал "Слугу народа". Коллаж "Сегодня"
Дмитрук раскритиковал "Слугу народа". Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук, который на грани исключения из фракции, раскритиковал свою партию и считает, что у нее нет ни принципов, ни идеологии, а имеет лишь хайп.

Об этом он сказал в программе "Хард с Влащенко" в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, после прихода в парламент, куда "слуги" попали благодаря выбору народа, поступательное движение партии прекратилось.

"За два года партия "Слуга народа" осталась быть просто названием, осталась просто в медиапространстве. Это, возможно, виртуальная партия? Это партия, которой нет на местах. Это партия, у которой нет структуры, идеологии, правил и принципов. Это партия, у которой нет штабов, которые должны быть в каждом регионе. Это партия, у которой нет приемных, за исключением некоторых народных депутатов... Это такой медийный проект, название , хайп. Партия двигается благодаря хайпу и своему названию", – сказал Дмитрук.

Нардеп подчеркнул, что после его заявлений о неправильности увольнения Дмитрия Разумкова через два дня "неожиданно" получил письмо от НАПК о проверке декларации.

"Причем там были абсолютно идиотические запросы относительно имущества, которое я арендовал. Там огромное количество вопросов, которые даже обычному человеку покажутся идиотическими", – резюмировал "слуга народа".

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Кто такой Артем Дмитрук и чем отличился

  • В 2019 году вместе со "Слугой народа" он попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Он известный спортсмен: мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу в 2018 году, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту.
  • В политике он тоже успел отличиться, особенно в последнее время. На днях Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился получением прозвища "дерьмо".
  • Также депутат удивил всех во время общения с телеведущей. Оказывается, он даже не в курсе об отставке одного известного министра, хотя именно "слуги" собираются уволить Абрамовского.
  • А накануне Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.

Читайте также в нашем материале, что сейчас Дмитрук на грани исключения из фракции "Слуга народа", что подтвердил и Давид Арахамия.

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