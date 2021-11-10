"Слуга народа" – одно название и хайп: Дмитрук жестко "разнес" свою же партию

Дмитрук сейчас главный кандидат на исключение из фракции, а после этих слов у него почти нет шансов остаться

Дмитрук раскритиковал "Слугу народа". Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук, который на грани исключения из фракции, раскритиковал свою партию и считает, что у нее нет ни принципов, ни идеологии, а имеет лишь хайп.

Об этом он сказал в программе "Хард с Влащенко" в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, после прихода в парламент, куда "слуги" попали благодаря выбору народа, поступательное движение партии прекратилось.

"За два года партия "Слуга народа" осталась быть просто названием, осталась просто в медиапространстве. Это, возможно, виртуальная партия? Это партия, которой нет на местах. Это партия, у которой нет структуры, идеологии, правил и принципов. Это партия, у которой нет штабов, которые должны быть в каждом регионе. Это партия, у которой нет приемных, за исключением некоторых народных депутатов... Это такой медийный проект, название , хайп. Партия двигается благодаря хайпу и своему названию", – сказал Дмитрук.

Нардеп подчеркнул, что после его заявлений о неправильности увольнения Дмитрия Разумкова через два дня "неожиданно" получил письмо от НАПК о проверке декларации.

"Причем там были абсолютно идиотические запросы относительно имущества, которое я арендовал. Там огромное количество вопросов, которые даже обычному человеку покажутся идиотическими", – резюмировал "слуга народа".

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Кто такой Артем Дмитрук и чем отличился

В 2019 году вместе со "Слугой народа" он попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Он известный спортсмен: мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу в 2018 году, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту.

В политике он тоже успел отличиться, особенно в последнее время. На днях Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился получением прозвища "дерьмо".

Также депутат удивил всех во время общения с телеведущей. Оказывается, он даже не в курсе об отставке одного известного министра, хотя именно "слуги" собираются уволить Абрамовского.

А накануне Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.

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