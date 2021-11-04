Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Власть События

"Это неправильное поведение": "Слуги" готовятся выгнать еще одного депутата

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 ноября, 18:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Арахамия озвучил журналистам информацию про Дмитрука, которую мы знали еще две недели назад
Похоже, дни Дмитрука в "СН" сочтены. Коллаж "Сегодня"
Похоже, дни Дмитрука в "СН" сочтены. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" на следующей неделе обсудят вопрос исключения народного депутата Артема Дмитрука из фракции. Впрочем, подтвердилась то, о чем мы совсем недавно писали.

Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает PavlovskyNEWS.

Реклама

На вопрос журналистов, будут ли Дмитрука исключать из фракции, он ответил: "Думаю, будем определяться на следующей неделе. Будем обсуждать".

Он не смог четко ответить на уточняющий вопрос, есть ли основания исключить нардепа из фракции, но сказал, что с Дмитруком еще об этом не разговаривал.

"Я считаю, что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против и говорят: "Я уже не с фракцией". А есть люди, которые виляют. Он – виляет. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета. Фракция – это политическая сила. Если люди видят, что это не представитель политсилы, тогда надо найти смелось, прийти к коллегам и сказать: "Я решил идти в свое отдельное плавание". А просто брать и одевать зеленую футболку, но делать все наоборот – это неправильно", – озвучил личную позицию Арахамия.

Реклама

Кто такой Артем Дмитрук и чем "отличился"

  • В 2019 году вместе со "Слугой народа" он попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Также он известный спортсмен: мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу в 2018 году, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины. Многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону. Чемпион Украины по кроссфиту.
  • В политике он тоже успел отличиться, особенно в последнее время. На днях Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".
  • Также депутат удивил всех во время общения с телеведущей. Оказывается, он даже не в курсе об отставке одного известного министра, хотя именно "слуги" собираются уволить Абрамовского.
  • А накануне Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 659

заболело за неделю в Украине

+3%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять