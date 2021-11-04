"Это неправильное поведение": "Слуги" готовятся выгнать еще одного депутата

Арахамия озвучил журналистам информацию про Дмитрука, которую мы знали еще две недели назад

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"Слуги народа" на следующей неделе обсудят вопрос исключения народного депутата Артема Дмитрука из фракции. Впрочем, подтвердилась то, о чем мы совсем недавно писали.

Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает PavlovskyNEWS.

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На вопрос журналистов, будут ли Дмитрука исключать из фракции, он ответил: "Думаю, будем определяться на следующей неделе. Будем обсуждать".

Он не смог четко ответить на уточняющий вопрос, есть ли основания исключить нардепа из фракции, но сказал, что с Дмитруком еще об этом не разговаривал.

"Я считаю, что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против и говорят: "Я уже не с фракцией". А есть люди, которые виляют. Он – виляет. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета. Фракция – это политическая сила. Если люди видят, что это не представитель политсилы, тогда надо найти смелось, прийти к коллегам и сказать: "Я решил идти в свое отдельное плавание". А просто брать и одевать зеленую футболку, но делать все наоборот – это неправильно", – озвучил личную позицию Арахамия.

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Кто такой Артем Дмитрук и чем "отличился"