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"Был тяжелый разговор": депутат от "Слуги народа" признался в темниках и визитах на Банковую

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 20:42
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Артем Дмитрук сделал серьезное заявление прямо в кулуарах парламента в прямом эфире
Депутат "Слуги народа" Дмитрук рассказал о разговоре на Банковой / Коллаж "Сегодня"
Депутат "Слуги народа" Дмитрук рассказал о разговоре на Банковой / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что его коллеги получали "темники" с рекомендациями, что говорить публично, а про что необходимо молчать. Этот вопрос был затронут на фоне скандала с заявлением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославой Барчук, что Офис президента оказывает давление на программу и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа".

Об этом Артем Дмитрук заявил с кулуарах парламента в прямом эфире Украины 24.

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Темники

"Я вам скажу точно. Есть те темники, которые спускаются на "слуг народа", и в рамках которых они могут говорить или не говорить о той или иной информации. У них точно есть ряд вопросов, на которые они могут отвечать, на которые они не могут отвечать, и как отвечать. На меня давление не оказывалось. Я был в Офисе президента. Меня вызывал Владимир Александрович. Мы 30 минут и даже больше говорили. Были и вопросы, и ответы. Был тяжелый разговор, но никакого давления не было", – заявил в эфире Артем Дмитрук.

Слово "Темники" происходит от словосочетания "Темы недели". С 2001 по 2004 год глава Администрации президента Леонида Кучмы ныне депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук рассылал в редакции СМИ закрытые директивы, которые содержали подробные инструкции, как необходимо освещать в новостях политические события в Украине.

Позиция партии

Чуть ранее партия "Слуга народа" обвинила ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" ("UA:Перший") в некорректности подачи ряда тем в последних выпусках телепрограммы, что и стало причиной замечания в адрес организаторов ток-шоу.

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"Единственное, на чем могут настаивать наши представители, чтобы присоединиться к эфирам и ток-шоу, – это то, чтобы в студии была хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения", – сказано в официальном сообщении "Слуги народа", которое опубликовано на телеграм-канале пресс-секретаря Юлии Палийчук.

С чего начался скандал

  1. По словам Мирославы Барчук, ее группу обвинили в несоблюдении журналистских стандартов, то есть в отсутствии баланса мнений в студии.
  2. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо и попросил объяснений со стороны Банковой.
  3. Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с якобы давлением Банковой на редакционную политику журналистов во время рабочего визита в Черкасскую область.
  4. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг заявления о давлении и ультиматумах со стороны ОП, подчеркнув, что представители власти регулярно появляются в программах "Суспільного", в том числе и в программе "Зворотний відлік".
  5. Вечером редакция "Суспільного" выпустила свое заявление, в котором сказано о недопустимости практики, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу.

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