"Це неправильна поведінка": "Слуги" готуються вигнати ще одного депутата

"Слуги народу" наступного тижня обговорять питання виключення народного депутата Артема Дмитрука із фракції. Втім, підтвердилася те, про що ми зовсім недавно писали.
Про це розповів голова фракції "СН" Давид Арахамія. PavlovskyNEWS.
На запитання журналістів, чи виключатимуть Дмитрука з фракції, він відповів: "Думаю, визначатимемося наступного тижня. Обговорюватимемо".
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Він не зміг чітко відповісти на уточнююче питання, чи є підстави виключити нардепа з фракції, але сказав, що з Дмитруком ще не розмовляв про це.
"Я вважаю, що він виляє від фракції. Є люди, які йдуть проти та кажуть: "Я вже не з фракцією". А є люди, що виляють. Він виляє. Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зелені. Фракція – це політична сила. Якщо люди бачать, що це не представник політсили, тоді треба знайти сміливість, прийти до колег та сказати: "Я вирішив іти у своє окреме плавання". А просто брати та одягати зелену футболку, але робити все навпаки – це неправильно", – озвучив особисту позицію Арахамія.
Хто такий Артем Дмитрук і чим "відзначився"
- 2019 року разом з "Слугою народу" він потрапив до Верховної Ради і став народним депутатом. Також він відомий спортсмен: майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, срібний призер Кубка світу з кроссліфтінгу
- 2018 року, призер чемпіонату світу з пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон і рекордсмен України. Багаторазовий чемпіон і призер турнірів з самбо, рукопашного бою та панкратіону. Чемпіон України з кроссфіту.
- У політиці він теж встиг відзначитися, особливо останнім часом. Днями Дмитрук назвав покійного художника Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".
- Також депутат здивував всіх під час спілкування з телеведучою. Виявляється, він навіть не в курсі про відставку одного відомого міністра, хоча саме "слуги" збираються звільнити Абрамовського..
- А напередодні Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався в темниках і візитах на Банкову.