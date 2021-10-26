Дмитрук – на вихід? Чи виключать нардепа із "Слуги народу" після образи на Зеленського

На виборах мера Одеси між Дмитруком та президентом України пробігла чорна кішка

Артем Дмитрук часто критикує владу, за що може бути виключеним зі "Слуги народу". Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук все частіше йде врозріз з колегами щодо парламентської фракції. Сайт "Сьогодні" згадав останні конфлікти депутата з однопартійцями та спробував з'ясувати, чи не загрожує йому виключення із пропрезидентської політсили.

Хто такий Артем Дмитрук

На парламентських виборах 2019 року Артем Дмитрук переміг у одномандатному виборчому окрузі №133 (Одеська область), набравши 32,66% голосів виборців. У Верховній Раді IX скликання нардеп увійшов до складу Комітету з питань правоохоронної діяльності та став членом кількох груп з міжпарламентських зв'язків. На кінець вересня поточного року Дмитрук взяв участь у створенні 36 законопроєктів.

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Спочатку Дмитрук підтримував "політику партії" на місцевому рівні і в Раді. Іноді він навіть силою обстоював думку монобільшості, наприклад, влаштувавши бійку у залі парламенту з нардепом "Батьківщини" Сергієм Власенком через законопроєкт про ринок землі.

Артем Дмитрук влаштував бійку з Сергієм Власенком через законопроєкт про ринок землі. Фото: Ян Доброносов

Але останнім часом депутат почав дедалі частіше виступати проти ініціатив "Слуги народу", розповідаючи громадськості секрети "внутрішньої кухні" партії.

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Зокрема Дмитрук:

не підтримав колег по фракції та проголосував проти відставки спікера Ради Дмитра Разумкова ;

; утримався під час голосування за призначення віцеспікером парламенту нардепа та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка ;

; голосував проти законопроєкту про легалізацію медичного каннабісу, незважаючи на те, що перший заступник голови "слуг" у парламенті Олександр Корнієнко прогнозував 200 фракційних голосів на підтримку законопроєкту.

неоднозначно говорив на тему звинувачення у держзраді народного депутата Віктора Медведчука , припустивши, що, якщо підозра виявиться хибною, винні повинні понести покарання.

, припустивши, що, якщо підозра виявиться хибною, винні повинні понести покарання. коментуючи скандал із заявою ведучої токшоу "Зворотний відлік" Мирослави Барчук , що Офіс президента надає тиск на ЗМІ та контролює виступи в ефірах нардепів "Слуги народу", розповів журналістам, що члени президентської фракції отримували "темники" з рекомендаціями про те, що говорити публічно, а про що потрібно мовчати.

, що Офіс президента надає та контролює виступи в ефірах нардепів "Слуги народу", розповів журналістам, що члени президентської фракції отримували "темники" з рекомендаціями про те, що говорити публічно, а про що потрібно мовчати. критикував рішення РНБО України щодо допомоги Молдові з газом.

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У фракції пригрозили "особистим спілкуванням"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що із тими депутатами "Слуги народу", які не голосували 7 жовтня за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, буде "окреме особисте спілкування".

"Буде спілкування з кожним депутатом окремо. Окрема доля у кожного", – сказав Арахамія.

І вже 19 жовтня нардеп Людмила Буймістер, яка також голосувала проти відставки Разумкова, була виключена із фракції "Слуги народу". Окрім незгоди з позицією СН щодо Розумкова, невдоволення монобільшості також викликало її голосування проти закону про олігархів та часта критика влади.

Після загрози Арахамії Буймістер виключили з фракції. Колаж "Сьогодні"

Чому виключають нардепів

Політолог Руслан Бортник вважає, що фракція "Слуга народу" змушена чистити кадри насамперед заради дисципліни серед членів партії.

"Без суворої дисципліни депутати голосуватимуть так, як кожному з них захочеться. Виняток із партії – це демонстративне покарання за непослух та залякування членів партії. Адже кожен нардеп розуміє, що якщо його буде виключено наступним, то позбудеться доступу до фінансування та великих можливостей", – каже "Сьогодні" політолог.

Водночас Бортник зазначає, що виключають одиниць, хоча незгодних із думкою більшості у фракції як мінімум два десятки депутатів.

"Всіх виключатимуть не будуть. Насамперед карають тих, хто веде себе вкрай зухвало і публічно. Саме так поводиться останнім часом Артем Дмитрук. Цілком припускаю, що він буде наступним "на вихід", – каже нам експерт.

Руслан Бортник: "Припускаю, що Дмитрук буде наступним "на вихід" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Олексій Якубін.

"Ключовий момент виключення депутатів із "Слуги народу" – їхня власна позиція, яка розходиться з думкою монобільшості. Ті, хто надто активно критикують владу, – виключаються", – каже "Сьогодні" Якубін.

Політолог додав, що чищення кадрів у фракції не надто масове.

"У виключеннях із фракції є ще координаційний момент. Керувати 226 депутатами складно. Доводиться ними впливати з допомогою загрози виключення. Страх бути вигнаним зі "Слуги народу" мотивує багатьох нардепів бути слухняними", – пояснює Якубін.

Олексій Якубін: "Страх бути вигнаним зі "Слуги народу" мотивує нардепів бути слухняними" / Фото: Facebook

Що кажуть у "Слузі народу"

Як розповів "Сьогодні" нардеп "Слуги народу" Олексій Устенко, із фракції виключали депутатів, які регулярно не підтримували рішення партії.

"У нас є правило "70 на 30". Якщо 70% депутатів фракції вирішили голосувати "за", то решта 30% має їх підтримати. Тільки так може бути монолітність, інакше все розсипеться як картковий будиночок. Ті ж, хто відмовлялися дотримуватись цього принципу і постійно були не згодні з думкою фракції, по суті, були тими, кого виключили", – говорить Устенко.

За його словами, наразі кандидатур на вихід із "Слуги народу" немає.

"Наразі не обговорюється питання про виключення будь-кого з депутатів. Для цього немає явних сигналів", – наголосив Устенко.

Олексій Устенко: "Із фракції виключали депутатів, які регулярно не підтримували рішення партії" / Фото: Facebook

Чому Дмитрук пішов проти партії

Як зазначає Бортник, відносини Дмитрука із пропрезидентською партією зіпсувалися після виборів мера Одеси у листопаді 2020 року. Офіс президента протягом тривалого часу не міг визначитися з кандидатом від "Слуги народу" на посаду одеського мера. Серед кандидатур нібито розглядався й Артем Дмитрук. У свій час його навіть вважали фаворитом передвиборчих перегонів. Проте ситуація змінилася після того, як президент вирішив висунути в мери Одеси від "Слуги народу" відомого шоумена Олега Філімонова.

"Дмитрук дуже болісно відреагував на неприємні новини з Банкової. Він також сподівався, що у разі програшу його зроблять головним представником "Слуги народу" по Одесі, але цього не сталося. Тоді між Зеленським та Дмитруком "пробігла чорна кішка", – каже Бортник.

Політолог також зазначив, що коли Володимир Зеленський представляв в Одесі Олега Філімонова, Дмитрук не приїхав і був єдиним одеським нардепом від "Слуги народу", який проігнорував цей захід.

Ставлення Дмитрука до партії погіршився після того, як Зеленський висунув в мери Одеси Олега Філімонова. Фото: скріншот

Що буде, якщо Дмитрука виключать із "Слуги народу"

Політолог Якубін припускає, що Дмитрук готовий до виключення із фракції.

"Рейтинг „Слуги народу" падає. Багато депутатів монобільшості вже замислюються про свою майбутню кар'єру. Для цього вже зараз вони намагаються створити політичне ім'я. Думаю, Дмитрук також розраховує, що персональна впізнаваність зіграє для нього плюс на майбутніх виборах. Сьогодні активною критикою влади та резонансними заявами він збільшує свій політичний капітал, тим самим готує ґрунт для свого майбутнього політичного проєкту", – підсумував Якубін.

Критикою влади Артем Дмитрук створює собі політичне ім'я перед майбутніми виборами / Фото: Facebook

Сайт "Сьогодні" спробував зв'язатися з Артемом Дмитруком. На жаль, на момент підготовки матеріалу телефон нардепа був вимкнений, а наші запитання у соцмережі не були прочитані. У разі відповіді Дмитрука після виходу публікації ми також опублікуємо і його коментар щодо цього.

Кого вже виключили із "Слуги народу"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у "Слуги народу" продовжується кадровий голод, який розпочався ще 2019 року. Людей у команді президента Володимира Зеленського, які прийшли до влади разом з ним, стає дедалі менше.