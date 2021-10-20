"Слуги-незнайки" і тривожні рейтинги. Чому спалахнув скандал з тиском Банкової на ЗМІ

Журналісти поскаржилися на тиск Банкової. В ОП натякнули на ангажованість ЗМІ

Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на програму «Зворотній відлік». Фото: колаж "Сьогодні"

В українському медіа-просторі спалахнув скандал. Ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA: Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на програму і контролі виступів в ефірах нардепів "Слуги народу". Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому суть конфлікту і чого боїться Банкова.

Скандал у телеефірі

Про конфлікт з Офісом президента телеведуча повідомила на своїй сторінці в Facebook. Барчук зазначила, що "обслуговуючий персонал" Офісу президента звинуватив програму в порушенні журналістських стандартів, а саме, у відсутності балансу думок у випуску, що вийшов в ефір 18 жовтня.

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"Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції" Слуга народу ". Кандидати на ефіри узгоджуються з ОП. У мене все більше питань щодо суб'єктності народних депутатів, їхню особисту позицію і гідності, і в кінці кінців принципу парламентаризму. У друге, останнім часом ОП висуває нашої редакції умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" на ефірах " , – заявила вона.

Мирослава Барчук: "Офіс президента висуває нашої редакції умови і ставить ультиматуми" / Фото: Facebook

За словами Барчук, такі ультиматуми на Банковій висували щодо гостей програми 11-го і 18 жовтня.

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"Минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі" зворотнього відліку "будуть присутні або двоє" слуг "(обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не брати і запросили Людмилу Буймистер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП. В останній понеділок з'явився ультиматум №2: "слуги" (двоє) прийдуть на ефір тільки за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео ЛЕРОС " , – розповіла ведуча.

Вона зазначила, що редакція програми сприйняла такі вимоги як тиск і відмовилася виконувати ультиматум, внаслідок чого представники монобольшінства на ефір не прийшли.

"Сьогодні вранці отримали звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобольшінства і що це" недотримання журналістських стандартів " , – написала Барчук.

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Про ситуацію, що склалася телеведуча також повідомила в ефірі програми. Відповідне відео опублікував нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook.

Загроза свободи слова, як при Януковичі

На думку Барчук, мова йде про загрозу для свободи слова і незалежності ЗМІ.

"Я в професії давно, прекрасно пам'ятаю, як все починалося у 2010 році, коли спочатку Анна Герман (заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича – ред.) Визначала гостей на каналах, потім провідних цих каналів, потім просто забирали ліцензії у опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа. Тому я закликаю колег не піддаватися тиску і вголос говорити про випадки тиску та шантажу. Також закликаю народних депутатів від "Слуги народу" не брати участь в цьому шантажі, приходити на ефіри, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, тому що авторитаризм є загрозою для всіх " , – підкреслила вона.

У Спілці журналістів вимагають пояснень

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко упевнений, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим.

"Журналісти мають право самостійно вибирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри. А то, що багато українських політиків відмовляють журналістам в запрошеннях на ефіри – це більше доказ несамостійності політиків і жорсткої, недемократичною партійної вертикалі ", – говорить він" Сегодня ".

Сергій Томіленко: "Тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим" / Фото: Facebook

Томіленко також підкреслив, що публічне звинувачення Офісу президента в тиску, яке прозвучало від Мирослави Барчук, вимагає максимального публічної уваги та дискусії.

"Це скандал і резонанс! Влада повинна надати свої аргументи. Офіційну позицію повинен висловити і менеджмент телеканалу ", – каже нам Томіленко.

Влада боїться падіння рейтингів

Політолог Володимир Цибулько назвав інцидент актом прямої цензури.

"Хамство і тиск на свободу слова. На Заході після таких заяв чиновники вже пішли б у відставку ", – говорить" Сегодня "політолог.

На думку експерта, така поведінка Офісу президента свідчить про боязнь падіння рейтингів правлячої партії.

"Згідно з сьогоднішнім дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за останній місяць рейтинг впав на 9%. В Офісі президента розуміють, що в українців накопичилося безліч питань до влади, які журналісти будуть задавати депутатам. З огляду на некомпетентність багатьох "слуг народу", їх відповіді в телеефірі могли спровокувати ще більше падіння рейтингу команди Зеленського ", – пояснює політолог.

На його думку, Банкова намагається утримати свої позиції, уникаючи відкритих дискусій, під час яких може звучати критика влади.

Володимир Цибулько: "Поведінка Офісу президента свідчить про боязнь падіння рейтингів правлячої партії / Фото: Facebook

Темники – порятунок для непрофесіоналів

Політолог Світлана Кушнір зазначає, що політика Офісу президента контролювати, хто з "слуг" виступатиме на ефірах і що буде говорити, є правильною для Банкової, так як більшість нардепів пропрезидентської партії не мають досвіду в політиці і некомпетентні в багатьох питаннях.

"Якби нардепи" Слуг народу "були професіоналами і мали політичний бекграунд, можна було б говорити, що темники – зло. В даному випадку, темники для них – порятунок. Логічно, що ОП контролює, щоб ніхто "Не ляпнув" ніякої дурниці, яка зможе викликати чергову критику влади ", – говорить" Сегодня "Кушнір.

Світлана Кушнір: Більшість "слуг народу" некомпетентні в багатьох питаннях / Фото: Facebook

Вона також зазначила, що представники інших фракцій Ради виступають в якості експертів на телеефірах, відповідно до своєї компетенції.

"Наприклад, нардеп" Батьківщини "Олексій Кучеренко професійно коментує теми житлового господарства, так як раніше був міністром ЖКГ. А що можуть коментувати "слуги"? " – задається питанням Кушнір.

контроль медіа

Політолог також зазначила, що Офіс президента часто звинувачували в тиску на ЗМІ.

"Навряд чи ми згадаємо таку кількість закритих телеканалів при будь-якої з минулих влади. Щодо частини ЗМІ введені санкції. Проти деяких головних редакторів відкриті кримінальні виробництва і проводяться розслідування. Все це говорить про бажання Банкової взяти під контроль медіаринок, щоб не давати можливості транслювати критику влади і відкрити дорогу для похвали. Таким чином перетворити незалежні засоби масової інформації в паркетні видання ", – каже нам Кушнір.

Слабкі політики – репутаційні втрати

Політолог Ігор Петренко вважає, що скандал перебільшений, а журналісти "Суспільного" згущують фарби.

"Ми могли б говорити про цензуру, якби Офіс президента диктував ЗМІ, кого їм запрошувати на ефіри, про що писати і що транслювати. Тут же скоріше мова йде про узгодження питань між "Слугою народу" і ОП. І монобольшінство в праві відмовитися від виступу на ТБ за своїми міркувань ", – каже" Сегодня "Петренко.

У той же час експерг зазначає, що багато депутатів "Слуги народу" політично "слабо підковані".

"Виступи таких спікерів принесуть репутаційні втрати партії зокрема і влади в цілому", – говорить Петренко.

Ігор Петренко: "Багато депутатів "Слуги народу" політично "слабо підковані" / Фото: Facebook

Реакція Офісу президента

Тим часом на Банковій відреагували на скандал. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск і ультиматуми з боку ОП, підкресливши, що представники влади регулярно з'являються в програмах "Суспільного", в тому числі і в програмі "зворотнього відлік".

"Говорити про якесь особливе ставлення представників влади – некоректно і необгрунтовано. Більш того, незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключовий ознака здорового суспільства і сучасної держави " , – заявив Подоляк в коментарі радіо Свобода .

Він також додав, що на телеефірах всі сторони діалогу повинні мати рівні можливості, а журналісти не зловживати своїми політичними позиціями.

"Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах послідовну і наполегливу незбалансованість позицій, постійну і явну заангажованість провідних і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проекту" , – пояснив Подоляк.

Михайло Подоляк: "Якщо представник влади бачить в ефірах явну заангажованість ведучіх, то можна зрозуміти його небажання йти в ефір цього проекту" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрований ініційований партією "Слуга народу" законопроєкт "Про медіа" . У ньому розробляється інструмент моніторингу контенту в аналогових і онлайн-ЗМІ.

Національна спілка журналістів України виступив проти цього закону . Журналістська спільнота зажадало відхилити законопроєкт і почати діалог з представниками ЗМІ про реформування медіасфери.