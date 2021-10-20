Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Поради лікаря Комаровського 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Деталі

"Слуги-незнайки" і тривожні рейтинги. Чому спалахнув скандал з тиском Банкової на ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
20 жовтня, 15:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналісти поскаржилися на тиск Банкової. В ОП натякнули на ангажованість ЗМІ
Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на програму «Зворотній відлік». Фото: колаж "Сьогодні"
Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на програму «Зворотній відлік». Фото: колаж "Сьогодні"

В українському медіа-просторі спалахнув скандал. Ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA: Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на програму і контролі виступів в ефірах нардепів "Слуги народу". Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому суть конфлікту і чого боїться Банкова.

Скандал у телеефірі

Про конфлікт з Офісом президента телеведуча повідомила на своїй сторінці в Facebook. Барчук зазначила, що "обслуговуючий персонал" Офісу президента звинуватив програму в порушенні журналістських стандартів, а саме, у відсутності балансу думок у випуску, що вийшов в ефір 18 жовтня.

Реклама

"Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції" Слуга народу ". Кандидати на ефіри узгоджуються з ОП. У мене все більше питань щодо суб'єктності народних депутатів, їхню особисту позицію і гідності, і в кінці кінців принципу парламентаризму. У друге, останнім часом ОП висуває нашої редакції умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" на ефірах " , – заявила вона.

Мирослава Барчук: "Офіс президента висуває нашої редакції умови і ставить ультиматуми"
Мирослава Барчук: "Офіс президента висуває нашої редакції умови і ставить ультиматуми" / Фото: Facebook

За словами Барчук, такі ультиматуми на Банковій висували щодо гостей програми 11-го і 18 жовтня.

Реклама

"Минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі" зворотнього відліку "будуть присутні або двоє" слуг "(обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не брати і запросили Людмилу Буймистер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП. В останній понеділок з'явився ультиматум №2: "слуги" (двоє) прийдуть на ефір тільки за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео ЛЕРОС " , – розповіла ведуча.

Вона зазначила, що редакція програми сприйняла такі вимоги як тиск і відмовилася виконувати ультиматум, внаслідок чого представники монобольшінства на ефір не прийшли.

"Сьогодні вранці отримали звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобольшінства і що це" недотримання журналістських стандартів " , – написала Барчук.

Реклама

Про ситуацію, що склалася телеведуча також повідомила в ефірі програми. Відповідне відео опублікував нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook.

Загроза свободи слова, як при Януковичі

На думку Барчук, мова йде про загрозу для свободи слова і незалежності ЗМІ.

"Я в професії давно, прекрасно пам'ятаю, як все починалося у 2010 році, коли спочатку Анна Герман (заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича – ред.) Визначала гостей на каналах, потім провідних цих каналів, потім просто забирали ліцензії у опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа. Тому я закликаю колег не піддаватися тиску і вголос говорити про випадки тиску та шантажу. Також закликаю народних депутатів від "Слуги народу" не брати участь в цьому шантажі, приходити на ефіри, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, тому що авторитаризм є загрозою для всіх " , – підкреслила вона.

У Спілці журналістів вимагають пояснень

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко упевнений, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим.

"Журналісти мають право самостійно вибирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри. А то, що багато українських політиків відмовляють журналістам в запрошеннях на ефіри – це більше доказ несамостійності політиків і жорсткої, недемократичною партійної вертикалі ", – говорить він" Сегодня ".

Сергій Томіленко: "Тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим"
Сергій Томіленко: "Тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим" / Фото: Facebook

Томіленко також підкреслив, що публічне звинувачення Офісу президента в тиску, яке прозвучало від Мирослави Барчук, вимагає максимального публічної уваги та дискусії.

"Це скандал і резонанс! Влада повинна надати свої аргументи. Офіційну позицію повинен висловити і менеджмент телеканалу ", – каже нам Томіленко.

Влада боїться падіння рейтингів

Політолог Володимир Цибулько назвав інцидент актом прямої цензури.

"Хамство і тиск на свободу слова. На Заході після таких заяв чиновники вже пішли б у відставку ", – говорить" Сегодня "політолог.

На думку експерта, така поведінка Офісу президента свідчить про боязнь падіння рейтингів правлячої партії.

"Згідно з сьогоднішнім дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за останній місяць рейтинг впав на 9%. В Офісі президента розуміють, що в українців накопичилося безліч питань до влади, які журналісти будуть задавати депутатам. З огляду на некомпетентність багатьох "слуг народу", їх відповіді в телеефірі могли спровокувати ще більше падіння рейтингу команди Зеленського ", – пояснює політолог.

На його думку, Банкова намагається утримати свої позиції, уникаючи відкритих дискусій, під час яких може звучати критика влади.

Володимир Цибулько: "Поведінка Офісу президента свідчить про боязнь падіння рейтингів правлячої партії
Володимир Цибулько: "Поведінка Офісу президента свідчить про боязнь падіння рейтингів правлячої партії / Фото: Facebook

Темники – порятунок для непрофесіоналів

Політолог Світлана Кушнір зазначає, що політика Офісу президента контролювати, хто з "слуг" виступатиме на ефірах і що буде говорити, є правильною для Банкової, так як більшість нардепів пропрезидентської партії не мають досвіду в політиці і некомпетентні в багатьох питаннях.

"Якби нардепи" Слуг народу "були професіоналами і мали політичний бекграунд, можна було б говорити, що темники – зло. В даному випадку, темники для них – порятунок. Логічно, що ОП контролює, щоб ніхто "Не ляпнув" ніякої дурниці, яка зможе викликати чергову критику влади ", – говорить" Сегодня "Кушнір.

Світлана Кушнір: Більшість "слуг народу" некомпетентні в багатьох питаннях
Світлана Кушнір: Більшість "слуг народу" некомпетентні в багатьох питаннях / Фото: Facebook

Вона також зазначила, що представники інших фракцій Ради виступають в якості експертів на телеефірах, відповідно до своєї компетенції.

"Наприклад, нардеп" Батьківщини "Олексій Кучеренко професійно коментує теми житлового господарства, так як раніше був міністром ЖКГ. А що можуть коментувати "слуги"? " – задається питанням Кушнір.

контроль медіа

Політолог також зазначила, що Офіс президента часто звинувачували в тиску на ЗМІ.

"Навряд чи ми згадаємо таку кількість закритих телеканалів при будь-якої з минулих влади. Щодо частини ЗМІ введені санкції. Проти деяких головних редакторів відкриті кримінальні виробництва і проводяться розслідування. Все це говорить про бажання Банкової взяти під контроль медіаринок, щоб не давати можливості транслювати критику влади і відкрити дорогу для похвали. Таким чином перетворити незалежні засоби масової інформації в паркетні видання ", – каже нам Кушнір.

Слабкі політики – репутаційні втрати

Політолог Ігор Петренко вважає, що скандал перебільшений, а журналісти "Суспільного" згущують фарби.

"Ми могли б говорити про цензуру, якби Офіс президента диктував ЗМІ, кого їм запрошувати на ефіри, про що писати і що транслювати. Тут же скоріше мова йде про узгодження питань між "Слугою народу" і ОП. І монобольшінство в праві відмовитися від виступу на ТБ за своїми міркувань ", – каже" Сегодня "Петренко.

У той же час експерг зазначає, що багато депутатів "Слуги народу" політично "слабо підковані".

"Виступи таких спікерів принесуть репутаційні втрати партії зокрема і влади в цілому", – говорить Петренко.

Ігор Петренко: "Багато депутатів
Ігор Петренко: "Багато депутатів "Слуги народу" політично "слабо підковані" / Фото: Facebook

Реакція Офісу президента

Тим часом на Банковій відреагували на скандал. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск і ультиматуми з боку ОП, підкресливши, що представники влади регулярно з'являються в програмах "Суспільного", в тому числі і в програмі "зворотнього відлік".

"Говорити про якесь особливе ставлення представників влади – некоректно і необгрунтовано. Більш того, незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключовий ознака здорового суспільства і сучасної держави " , – заявив Подоляк в коментарі радіо Свобода .

Він також додав, що на телеефірах всі сторони діалогу повинні мати рівні можливості, а журналісти не зловживати своїми політичними позиціями.

"Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах послідовну і наполегливу незбалансованість позицій, постійну і явну заангажованість провідних і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проекту" , – пояснив Подоляк.

Михайло Подоляк: "Якщо представник влади бачить в ефірах явну заангажованість ведучіх, то можна зрозуміти його небажання йти в ефір цього проекту"
Михайло Подоляк: "Якщо представник влади бачить в ефірах явну заангажованість ведучіх, то можна зрозуміти його небажання йти в ефір цього проекту" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрований ініційований партією "Слуга народу" законопроєкт "Про медіа" . У ньому розробляється інструмент моніторингу контенту в аналогових і онлайн-ЗМІ.

Національна спілка журналістів України виступив проти цього закону . Журналістська спільнота зажадало відхилити законопроєкт і почати діалог з представниками ЗМІ про реформування медіасфери.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.27

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.61

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

100 791

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти