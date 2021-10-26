Дмитрук – на выход? Исключат ли нардепа из "Слуги народа" после обиды на Зеленского

На выборах мэра Одессы между Дмитруком и президентом Украины пробежала черная кошка

Артем Дмитрук часто критикует власть, за что может быть исключенным из "Слуги народа". Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук все чаще идет вразрез с коллегами по парламентской фракции. Сайт "Сегодня" вспомнил последние конфликты депутата с однопартийцами и попытался выяснить, не грозит ли ему исключение из пропрезидентской политсилы.

Кто такой Артем Дмитрук

На парламентских выборах 2019 года Артем Дмитрук победил на одномандатном избирательном округе №133 (Одесская область), набрав 32,66% голосов избирателей. В Верховной Раде IX созыва нардеп вошел в состав Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и стал членом нескольких групп по межпарламентским связям. По состоянию на конец сентября текущего года Дмитрук принял участие в создании 36 законопроектов.

Реклама

На первых порах Дмитрук поддерживал "политику партии" на местном уровне и в Раде. Иногда он даже силой отстаивал точку зрения монобольшинства, например, устроив потасовку в зале парламента с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко из-за законопроекта о рынке земли.

Артем Дмитрук устроил потасовку с Сергеем Власенко из-за законопроекта о рынке земли. Фото: Ян Доброносов

Но в последнее время депутат начал все чаще выступать против инициатив "Слуги народа", при этом рассказывая общественности секреты "внутренней кухни" партии.

Реклама

В частности, Дмитрук:

не поддержал коллег по фракции и проголосовал против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова ;

; воздержался при голосовании за назначение вице-спикером парламента нардепа и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко ;

; голосовал против законопроекта о легализации медицинского каннабиса, несмотря на то, что первый зампред "слуг" в парламенте Александр Корниенко прогнозировал 200 фракционных голосов в поддержку законопроекта.

неоднозначно говорил на тему обвинения в госизмене народного депутата Виктора Медведчука , предположив, что, если подозрение окажется ложным, виновные должны понести наказание.

, предположив, что, если подозрение окажется ложным, виновные должны понести наказание. комментируя скандал с заявлением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославы Барчук , что Офис президента оказывает давление на СМИ и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями о том, что говорить публично, а о чем необходимо молчать.

, что Офис президента оказывает и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа", рассказал журналистам, что члены президентской фракции получали "темники" с рекомендациями о том, что говорить публично, а о чем необходимо молчать. критиковал решение СНБО Украины о помощи Молдове с газом.

Реклама

Во фракции пригрозили "личным общением"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с теми депутатами "Слуги народа", которые не голосовали 7 октября за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, будет "отдельное личное общение".

"Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого", – сказал Арахамия.

И уже 19 октября нардеп Людмила Буймистер, которая также голосовала против отставки Разумкова, была исключена из фракции "Слуги народа". Кроме несогласия с позицией СН по Разумкову, недовольство монобольшинства также вызвало ее голосование против закона об олигархах и частая критика власти.

После угрозы Арахамии Буймистер исключили из фракции. Коллаж "Сегодня"

Почему исключают нардепов

Политолог Руслан Бортник считает, что фракция "Слуга народа" вынуждена чистить кадры в первую очередь ради дисциплины среди членов партии.

"Без строгой дисциплины депутаты начнут голосовать так, как каждому из них захочется. Исключение из партии – это демонстративное наказание за непослушание и запугивание членов партии. Ведь каждый нардеп понимает, что если он будет исключен следующим, то лишится доступа к финансированию и большим возможностям", – говорит "Сегодня" политолог.

В то же время Бортник отмечает, что исключают единиц, хотя несогласных с мнением большинства во фракции как минимум два десятка депутатов.

"Всех исключать не будут. В первую очередь наказывают тех, кто ведет себя крайне вызывающе и публично. Именно так себя ведет в последнее время Артем Дмитрук. Вполне допускаю, что он будет следующим "на выход", – говорит нам эксперт.

Руслан Бортник: "Допускаю, что Дмитрук будет следующим "на выход" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Алексей Якубин.

"Ключевой момент исключения депутатов из "Слуги народа" – их собственная позиция, которая расходится с мнением монобольшинства. Те, кто слишком активно критикуют власть, – исключаются", – говорит "Сегодня" Якубин.

Политолог добавил, что чистка кадров во фракции не слишком массовая.

"В исключениях из фракции есть еще координационный момент. Управлять 226 депутатами сложно. Приходится на них влиять при помощи угрозы исключения. Страх быть изгнанным из "Слуги народа" мотивирует многих нардепов быть послушными", – объясняет Якубин.

Алексей Якубин: "Страх быть изгнанным из "Слуги народа" мотивирует нардепов быть послушными" / Фото: Facebook

Что говорят в "Слуге народа"

Как рассказал "Сегодня" нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко, из фракции исключали депутатов, которые регулярно не поддерживали решения партии.

"У нас есть правило "70 на 30". Если 70% депутатов фракции решили голосовать "за", то остальные 30% должны их поддержать. Только так может быть монолитность, иначе все рассыпется как карточный домик. Те же, кто отказывались придерживаться этого принципа и постоянно были не согласны с мнением фракции, по сути и были теми, кого исключили", – говорит нам Устенко.

По его словам, в данное время кандидатур на выход из "Слуги народа" нет.

"Сейчас не обсуждается вопрос об исключении кого-либо из депутатов. Для этого нет явных сигналов", – подчеркнул Устенко.

Алексей Устенко: "Из фракции исключали депутатов, которые регулярно не поддерживали решения партии" / Фото: Facebook

Почему Дмитрук пошел против партии

Как отмечает Бортник, отношения Дмитрука с пропрезидентской партией испортились после выборов мэра Одессы в ноябре 2020 года. Офис президента на протяжении долгого времени не мог определиться с кандидатом от "Слуги народа" на должность одесского мэра. Среди кандидатур якобы рассматривался и Артем Дмитрук. Одно время его даже считали фаворитом предвыборной гонки. Однако ситуация изменилась после того, как президент решил выдвинуть в мэры Одессы от "Слуги народа" известного шоумена Олега Филимонова.

"Дмитрук очень болезненно отреагировал на неприятные новости с Банковой. Он также надеялся, что в случае проигрыша, его сделают главным представителем "Слуги народа" по Одессе, но этого не произошло. Тогда межу Зеленским и Дмитруком "пробежала черная кошка", – говорит нам Бортник.

Политолог также отметил, что, когда Владимир Зеленский представлял в Одессе Олега Филимонова, Дмитрук не приехал и был единственным одесским нардепом от "Слуги народа", который проигнорировал данное мероприятие.

Отношение Дмитрука к партии ухудшилось после того, как Зеленский выдвинул в мэры Одессы Олега Филимонова. Фото: скриншот

Что будет, если Дмитрука исключат из "Слуги народа"

Политолог Якубин предполагает, что Дмитрук готов к исключению из фракции.

"Рейтинг "Слуги народа" падает. Многие депутаты монобольшинства уже задумываются о своей будущей карьере. Для этого уже сейчас они пытаются создать себе политическое имя. Думаю, Дмитрук так же рассчитывает, что персональная узнаваемость сыграет для него в плюс на будущих выборах. Сегодня активной критикой власти и резонансными заявлениями он увеличивает свой политический капитал, тем самым готовит почву для своего будущего политического проекта", – подытожил Якубин.

Критикой власти Артем Дмитрук создает себе политическое имя перед будущими выборами / Фото: Facebook

Сайт "Сегодня" попытался связаться с Артемом Дмитруком. К сожалению, на момент подготовки материала телефон нардепа был выключен, а наши вопросы в соцсети не были прочитаны. В случае ответа Дмитрука после выхода публикации мы также опубликуем и его комментарий на этот счет.

Кого уже исключили из "Слуги народа"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у "Слуги народа" продолжается кадровый голод, начавшийся еще в 2019 году. Людей в команде президента Владимира Зеленского, которые пришли во власть вместе с ним, становится все меньше.