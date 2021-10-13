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Полякова никто не убивал? Следствие заявляет об отсутствии доказательств

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 октября, 23:32
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В МВД заявили, что осмотрели все камеры наблюдения и опросили всех свидетелей

У следствия нет оснований говорить об убийстве народного депутата Антона Полякова на сегодняшний день.

Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Проверки продолжаются

В тоже время чиновник уточнил, что следствие не окончено и проверяется вся поступающая информация о трагическом инциденте. Более того, следствию еще предстоит выяснить, как именно метадон попал в организм Антона Полякова. На данный момент ответа на этот вопрос нет.

"Мы шаг за шагом проверим всю информацию, которая могла быть причастной к этому трагическому случаю. Мы идем вперед. Хотел бы отметить, что по состоянию на сегодня, оснований утверждать о насильственной смерти следствие не получило", – заявил Евгений Енин.

Как развивались события

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже "скорая".
  • 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата А.Полякова. Мужчины не удалось реанимировать.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
  • Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

  • Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.

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