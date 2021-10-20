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"Слуги-незнайки" и тревожные рейтинги. Почему вспыхнул скандал с давлением Банковой на СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
20 октября, 15:18
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Журналисты пожаловались на давление Банковой. В ОП намекнули на ангажированность СМИ
Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу «Зворотний відлік». Фото: коллаж "Сегодня"
Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу «Зворотний відлік». Фото: коллаж "Сегодня"

В украинском медиапространстве вспыхнул скандал. Ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу и контроле выступлений в эфирах нардепов "Слуги народа". Сайт "Сегодня" выяснил, в чем суть конфликта и чего боится Банковая.

Скандал в телеэфире

О конфликте с Офисом президента телеведущая сообщила на своей странице в Facebook. Барчук отметила, что "обслуживающий персонал" Офиса президента обвинил программу в нарушении журналистских стандартов, а именно, в отсутствии баланса мнений в выпуске, вышедшем в эфир 18 октября.

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"Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Кандидаты на эфиры согласовываются с ОП. У меня все больше вопросов относительно субъектности народных депутатов, их личной позиции и достоинства, и в конце концов принципа парламентаризма. Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах", – заявила она.

Мирослава Барчук: "Офис президента выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы"
Мирослава Барчук: "Офис президента выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы" / Фото: Facebook

По словам Барчук, такие ультиматумы на Банковой выдвигали относительно гостей программы 11-го и 18 октября.

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"В прошлый понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире "Зворотного відліку" будут присутствовать или двое "слуг" (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП. В последний понедельник появился ультиматум №2: "слуги" (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу", – рассказала ведущая.

Она отметила, что редакция программы восприняла такие требования как давление и отказалась выполнять ультиматум, вследствие чего представители монобольшинства на эфир не пришли.

"Сегодня утром получили обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это "несоблюдение журналистских стандартов", – написала Барчук.

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О сложившейся ситуации телеведущая также сообщила в эфире программы. Соответствующее видео опубликовал нардеп Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Угроза свободы слова, как при Януковиче

По мнению Барчук, речь идет об угрозе для свободы слова и независимости СМИ.

"Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 году, когда сначала Анна Герман (замглавы Администрации президента Виктора Януковича – ред.) определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа. Поэтому я призываю коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа. Также призываю народных депутатов от "Слуги народа" не участвовать в этом шантаже, приходить на эфиры, представлять свою позицию и этим защищать парламентскую демократию в стране, потому что авторитаризм является угрозой для всех", – подчеркнула она.

В Союзе журналистов требуют объяснений

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо.

"Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. А то, что многие украинские политики отказывают журналистам в приглашениях на эфиры – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой, недемократической партийной вертикали", – говорит он "Сегодня".

Сергей Томиленко: "Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо"
Сергей Томиленко: "Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо" / Фото: Facebook

Томиленко также подчеркнул, что публичное обвинение Офиса президента в давлении, которое прозвучало от Мирославы Барчук, требует максимального публичного внимания и дискуссии.

"Это скандал и резонанс! Власть должна предоставить свои аргументы. Официальную позицию должен высказать и менеджмент телеканала", – говорит нам Томиленко.

Власть боится падения рейтингов

Политолог Владимир Цыбулько назвал инцидент актом прямой цензуры.

"Хамство и давление на свободу слова. На Западе после таких заявлений чиновники уже ушли бы в отставку", – говорит "Сегодня" политолог.

По мнению эксперта, такое поведение Офиса президента свидетельствует о боязни падения рейтингов правящей партии.

"Согласно сегодняшним исследованиям Киевского международного института социологии (КМИС), за последний месяц рейтинг упал на 9%. В Офисе президента понимают, что у украинцев накопилось огромное количество вопросов к власти, которые журналисты будут задавать депутатам. Учитывая некомпетентность многих "слуг народа", их ответы в телеэфире могли спровоцировать еще большее падение рейтинга команды Зеленского", – объясняет политолог.

По его мнению, Банковая пытается удержать свои позиции, избегая открытых дискуссий, во время которых может звучать критика власти.

Владимир Цыбулько: "Поведение Офиса президента свидетельствует о боязни падения рейтингов правящей партии
Владимир Цыбулько: "Поведение Офиса президента свидетельствует о боязни падения рейтингов правящей партии / Фото: Facebook

Темники – спасение для непрофессионалов

Политолог Светлана Кушнир отмечает, что политика Офиса президента контролировать, кто из "слуг" будет выступать на эфирах и что будет говорить, является правильной для Банковой, так как большинство нардепов пропрезидентской партии не имеют опыта в политике и некомпетентны во многих вопросах.

"Если бы нардепы "Слуг народа" были профессионалами и имели политический бэкграунд, можно было бы говорить, что темники – зло. В данном случае, темники для них – спасение. Логично, что ОП контролирует, чтобы никто "не ляпнул" никакой глупости, которая сможет вызвать очередную критику власти", – говорит "Сегодня" Кушнир.

Светлана Кушнир: Большинство "слуг народа" некомпетентны во многих вопросах
Светлана Кушнир: Большинство "слуг народа" некомпетентны во многих вопросах / Фото: Facebook

Она также отметила, что представители других фракций Рады выступают в качестве экспертов на телеэфирах, согласно своей компетенции.

"Например, нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко профессионально комментирует темы жилищного хозяйства, так как ранее был министром ЖКХ. А что могут комментировать "слуги"?" – задается вопросом Кушнир.

Контроль медиа

Политолог также отметила, что Офис президента часто обвиняли в давлении на СМИ.

"Вряд ли мы вспомним такое количество закрытых телеканалов при какой-либо из прошлых властей. Относительно части СМИ введены санкции. Против некоторых главных редакторов открыты уголовные производства и проводятся расследования. Все это говорит о желании Банковой взять под контроль медиарынок, чтобы не давать возможности транслировать критику власти и открыть дорогу для похвалы. Таким образом превратить независимые СМИ в паркетные издания", – говорит нам Кушнир.

Слабые политики – репутационные потери

Политолог Игорь Петренко считает, что скандал преувеличен, а журналисты "Суспільного" сгущают краски.

"Мы могли бы говорить о цензуре, если бы Офис президента диктовал СМИ, кого им приглашать на эфиры, о чем писать и что транслировать. Здесь же скорее речь идет о согласовании вопросов между "Слугой народа" и ОП. И монобольшинство в праве отказаться от выступления на ТВ по своим соображениям", – говорит "Сегодня" Петренко.

В то же время эксперг отмечает, что многие депутаты "Слуги народа" политически "слабо подкованы".

"Выступления таких спикеров принесут репутационные потери партии в частности и власти в целом", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Многие депутаты
Игорь Петренко: "Многие депутаты "Слуги народа" политически "слабо подкованы" / Фото: Facebook

Реакция Офиса президента

Тем временем на Банковой отреагировали на скандал. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг заявления о давлении и ультиматумах со стороны ОП, подчеркнув, что представители власти регулярно появляются в программах "Суспільного", в том числе и в программе "Зворотний відлік".

"Говорить о каком-то особом отношении представителей власти – некорректно и необоснованно. Более того, независимая редакционная политика любого СМИ – это ключевой признак здорового общества и современного государства", – заявил Подоляк в комментарии Радио Свобода.

Он также добавил, что на телеэфирах все стороны диалога должны иметь равные возможности, а журналисты не злоупотреблять своими политическими позициями.

"Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", – объяснил Подоляк.

Михаил Подоляк: "Если представитель власти видит в эфирах явную ангажированность ведущих, то можно понять его нежелание идти в эфир этого проекта"
Михаил Подоляк: "Если представитель власти видит в эфирах явную ангажированность ведущих, то можно понять его нежелание идти в эфир этого проекта" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован инициированный партией "Слуга народа" законопроект "О медиа". В нем разрабатывается инструмент мониторинга контента в аналоговых и онлайн-СМИ.

Национальный союз журналистов Украины выступил против этого закона. Журналистское сообщество потребовало отклонить законопроект и начать диалог с представителями СМИ о реформировании медиасферы.

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