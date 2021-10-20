"Була важка розмова": депутат від "Слуги народу" зізнався в темниках і візиті на Банкову

Артем Дмитрук зробив серйозну заяву прямо в кулуарах парламенту в прямому ефірі

Депутат "Слуги народу" Дмитрук розповів про розмову на Банковій / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат "Слуги народу" Артем Дмитрук заявив, що його колеги отримували "темники" з рекомендаціями, що говорити публічно, а про що необхідно мовчати. Це питання було порушено на тлі скандалу із заявою ведучою ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославою Барчук, що Офіс президента тисне на програму і контролює виступи в ефірах нардепів "Слуги народу".

Про це Артем Дмитрук заявив з кулуарах парламенту в прямому ефірі України 24 .

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Темники

"Я вам скажу точно. Є ті темники, які спускаються на "слуг народу", і в рамках яких вони можуть говорити або не говорити про ту чи іншу інформацію. У них точно є ряд питань, на які вони можуть відповідати, на які вони не можуть відповідати, і як відповідати. На мене тиск не чинився. Я був в Офісі президента. Мене викликав Володимир Олександрович. Ми 30 хвилин і навіть більше говорили. Були й питання, і відповіді. Була важка розмова, але ніякого тиску не було", – заявив в ефірі Артем Дмитрук.

Слово "Темники" походить від словосполучення "Теми тижня". З 2001 по 2004 рік глава Адміністрації президента Леоніда Кучми нині депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук розсилав в редакції ЗМІ закриті директиви, які містили докладні інструкції, як необхідно висвітлювати в новинах політичні події в Україні.

Позиція партії

Трохи раніше партія "Слуга народу" звинуватила ток-шоу "Зворотний відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" ( "UA: Перший") в некоректності подачі ряду тем в останніх випусках телепрограми, що і стало причиною зауваження на адресу організаторів ток-шоу.

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"Єдине, на чому можуть наполягати наші представники, щоб приєднатися до ефірів і ток-шоу, – це те, щоб в студії була хоча б мінімальна збалансованість і професіоналізм обговорення", – сказано в офіційному повідомленні "Слуги народу", яке опубліковано на телеграм-каналі прес-секретаря Юлії Палійчук.

З чого почався скандал