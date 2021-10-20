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Скандал з тиском Банкової на ЗМІ: редакція зробила заяву

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
20 жовтня, 16:35
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Журналісти опублікували заяву, в якій розповіли, за яким принципом запрошують депутатів на токшоу
Фото: колаж "Cьогодні"
Фото: колаж "Cьогодні"

Редакція "Суспільного" вважає неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо або побічно впливати на формування складу учасників токшоу. За їхніми словами, відсутність в ефірі представників партії "Слуга народу" в програмі від 18 жовтня – це не рішення редакції токшоу "Зворотний відлік", а рішення представників парламентської фракції.

В офіційній заяві журналістів UA: Перший йдеться, що депутатів від фракції СН запрошують регулярно і запрошували до участі в ефірі токшоу від 18 жовтня.

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"Редакційна політика Суспільного мовника загалом та суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" зокрема ґрунтується на зазначених принципах. Саме тому редакція токшоу регулярно (програма виходить щопонеділка) запрошує до участі в ефірі як представників влади, так і представників парламентської опозиції", – йдеться в повідомленні.

Що відомо

  • Телеведуча Мирослава Барчук заявила, що Банкова нібито "наїхала" на токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA:Перший" із звинуваченнями в недотриманні журналістських стандартів. За її словами, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах "слуг народу", мовляв, їх походи узгоджуються з Подоляком.
  • Журналістка повідомила, що на одну з передач замість двох "слуг" (не були експертами в енергетичному питанні) покликали Людмилу Буймістер, чим розгнівали Банкову.
  • На наступний ефір ОПУ нібито поставив умову, що двоє "слуг" прийдуть, якщо канал відмовить у запрошенні позафракційному Гео Леросу. Після відмови виконати ультиматум "слуги" не прийшли на ефір.

Раніше ми повідомляли, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк відповів на звинувачення журналістів у тиску. Він натякнув, що політикам просто набридли ангажовані політичні токшоу.

Також нагадаємо, у Зеленського відповіли на звинувачення журналістів у тиску.

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