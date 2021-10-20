"Я тисну вже на всіх": Зеленський вперше відреагував на звинувачення журналістів

Глава держави назвав весь скандал з журналістами звичайним хайпом і пояснив ситуацію з депутатами, яким нібито заборонили ходити на ефіри

Зеленський не в курсі про тиск на ЗМІ / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандал з нібито тиском Банкової на редакційну політику журналістів, зокрема "Суспільного", про що заявила телеведуча Мирослава Барчук. Про це він сказав під час робочого візиту у Черкаську область.

"Я тисну сьогодні вже на всіх – на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук ... Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або глава Офісу – я обов'язково розберуся. В цілому дивно виглядає, що державне телебачення каже про тиск з боку держави. Могла б (Барчук) звернутися до нас", – сказав він.

Зеленський поцікавився, як же він тиснув на ЗМІ, на що журналісти назвали відповідальним за це радника глави ОПУ Михайла Подоляка, ось тільки назвали його Миколою. Президент відреагував.

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"Подоляка звати не Микола, а Михайло. Це вже говорить про те, що не сильно і тисне (на ЗМІ), якщо його імені не знає журналіст", – сказав глава держави.

На репліку журналістів, що якісь "слуги народу" відмовилися від участі в програмі, президент відповів: "Ну відмовилися і відмовилися".

"Не розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків, тим більше телеканалу "Суспільне". Що стосується депутатів, вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції пана Давида Арахамії і щоб він тиснув на депутатів, вони обов'язково повинні ходити до цієї пані (Барчук), то я можу звернутися. Якщо скаже, що так можна у них, такі правила, вони обов'язково, як солдати, повинні до вас приходити. Ну, я зараз не тиснув, щоб ви сюди прийшли? Дякую", – резюмував Зеленський.

У чому суть скандалу

Барчук заявила, що Банкова нібито "наїхала" на токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA:Перший" із звинуваченнями в недотриманні журналістських стандартів. За її словами, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах "слуг народу", мовляв, їхні походи узгоджуються з Подоляком.

Журналістка повідомила, що на одну з передач замість двох "слуг" (не були експертами в енергетичному питанні) покликали Людмилу Буймістер, чим розгнівали Банкову.

На наступний ефір ОПУ нібито поставив умову, що двоє "слуг" прийдуть, якщо канал відмовить у запрошенні позафракційному Гео Леросу. Після відмови виконати ультиматум "слуги" не прийшли на ефір.

Як ми вже писали, радник глави ОПУ Михайло Подоляк відповів на звинувачення журналістів у тиску. Він натякнув, що політикам просто набридли ангажовані політичні ток-шоу.

В свою чергу журналісти підтримали Мирославу Барчук, зазначивши, що цензура – це глобальна проблема для України.