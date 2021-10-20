"Абсолютний нонсенс". У Зеленського відповіли на звинувачення журналістів у тиску

Михайло Подоляк натякнув, що політикам просто набридли ангажовані політичні ток-шоу

Михайло Подоляк відреагував на висловлювання Мирослави Барчук. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував заяву телеведучої UA:Перший Мирослави Барчук, що, мовляв, Банкова тисла і намагалася вплинути на редакційну політика телеканалу. Він назвав цю заяву некоректною і не обґрунтованою.

Про це пише Суспільне.

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Він вважає її висловлювання емоційними. На її слова про те, що "слугам народу" забороняють без дозволу брати участь в ефірах, він зазначив, що вчора просто із залу засідань Верховної Ради один зі "слуг" включився в програму, щоб дискутувати з опонентами з опозиції.

"Тобто говорити про якесь особливе ставлення представників влади до Суспільного мовника точно некоректно і необґрунтовано", – зазначив він.

Радник глави ОПУ вважає незалежну редакційну політику будь-якого ЗМІ ключовою ознакою здорового суспільства і сучасної держави, тому важливі саме свобода і збалансованість дискусій. Але редакцію ток-шоу "Зворотний відлік" він звинуватив в заангажованості.

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"Тобто пряме втручання в роботу редакцій – абсолютний нонсенс. З іншого боку, суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями. Якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проєкту послідовну та вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проєкту. Гостям незбалансованість та упередженість авторів проєкту можуть просто вже набридати", – додав Подоляк.