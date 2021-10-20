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"Повинні виступити єдиним фронтом": реакція журналістів на цензуру Банкової

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 жовтня, 15:06
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Телеведуча Суспільного розкрила ультиматуми від Офісу президента – всі в шоці
/ Фото: Сьогодні

Українські журналісти висловили солідарність з телеведучою UA:Перший Мирославою Барчук, яка заявила про тиск з боку Офісу президента, відзначивши, що цензура в ЗМІ – це глобальна проблема для України, а не тільки в конкретному випадку. Ми зібрали добірку реакцій на скандал з "темнікгейтом".

Глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко заявив в Facebook, що влада повинна відзвітувати щодо поваги прав журналістів та забезпечення свободи слова і надати чіткі відповіді.

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"Тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим. Журналісти мають право самостійно обирати формати і теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри. При цьому визначальним фактором є дотримання професійних стандартів і інтереси аудиторії. Але те, що багато українських політиків відмовляють журналістам на запрошення на ефіри – це більше доказ несамостійності політиків та жорсткої (недемократичної) партійної вертикалі", – написав він.

Журналіст "Суспільного" Павло Казарін "наїхав" на колишнього журналіста Сергія Лещенка, який, за його словами, зараз захищає владу.

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"Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" в тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали "слуг", але вони стали нав'язувати нам свій "стоп-лист". Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми", – написав він у мережі.

Журналістка "Цензор.НЕТ" Марина Данилюк-Ярмолаєва теж підтримала колег.

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"На ваш проєкт тиснуть, інтерв'ю ICTV приховали. Прям такі фахівці в комунікації, що мама не горюй ".

Журналіст Hromadske Олексій Братущак вважає, що проблема з цензурою в Україні давно набула глобальних масштабів.

"Дивно бачити, як багато людей прокинулися у новій реальності. Обмеження свободи слова та цензура – це не історія окремого каналу, окремого проєкту. Це вже системне явище в країні".

Кореспондент "Нової Газети" в Україні Ольга Мусафірова впевнена, що в питанні цензури "Ми всі повинні виступити єдиним фронтом".

Друг Лещенко і власник телеграм-каналу "Телекошмар" Дмитро Литвин навіть розкритикував заяву Барчук.

"Наприклад, у вашому ефірі з темою про бюджет не було жодного експерта з фінансової чи бізнесової тематики, але був один політичний експерт і один політичний журналіст. Ще ви підключили політично ангажованого економіста на кілька хвилин. Реальними представниками фракцій і груп були В'ятрович та Арешонков. Железняк не має права представляти фракцію, він представляє тільки частину фракції. А чому таке представництво? Це вас інші представники політичних сил та експертного кола також бойкотували?".

У чому суть скандалу

  • Барчук заявила, що Банкова нібито "наїхала" на токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA:Перший" із звинуваченнями в недотриманні журналістських стандартів. За її словами, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах "слуг народу", мовляв, їх походи узгоджуються з Подоляком.
  • Журналістка повідомила, що на одну з передач замість двох "слуг" (не були експертами в енергетичному питанні) покликали Людмилу Буймістер, чим розгнівали Банкову.
  • На наступний ефір ОПУ нібито поставив умову, що двоє "слуг" прийдуть, якщо канал відмовить у запрошенні позафракційному Гео Леросу. Після відмови виконати ультиматум "слуги" не прийшли на ефір.

Як ми вже писали, радник глави ОПУ Михайло Подоляк відповів на звинувачення журналістів у тиску. Він натякнув, що політикам просто набридли ангажовані політичні ток-шоу.

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