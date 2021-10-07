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Дмитро Разумков звільнений з посади спікера Ради

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 11:43
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"Слуги народу" довели до завершення конфлікт з главою парламенту і звільнили його крісло для нового спікера
Депутати звільнили спікера. Колаж "Сьогодні"
Депутати звільнили спікера. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади глави парламенту. За його відставку проголосували 284 народні депутати.

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Першим слово взяв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відзначивши, що Разумков більше не член їхньої команди.

"Два роки тому ми були єдині в прагненні взяти на себе зміни, реформи, взяти відповідальність за оновлення влади, принципів, за якими повинна була працювати влада... Хтось погнався за довгим корупційним рублем і залишив нашу фракцію, хтось – за коротким російським рублем, є й такі... А хтось вирішив, що особисті політичні амбіції вище за командні цілі і домовленості. Із жалем змушений констатувати, що таким став і наш колишній перший номер партії. Дмитро Олександрович, на мою думку, відступив від спільних принципів, і більше не є членом нашої команди, і не може представляти нашу команду на такій високій посаді", – сказав він.

Тепер Верховна Рада обиратиме сьогодні нового спікера, головний кандидат – Руслан Стефанчук.

Відставка Разумкова

  • 4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
  • Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.
  • У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.

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