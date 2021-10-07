Дмитро Разумков звільнений з посади спікера Ради

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади глави парламенту. За його відставку проголосували 284 народні депутати.

Першим слово взяв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відзначивши, що Разумков більше не член їхньої команди.

"Два роки тому ми були єдині в прагненні взяти на себе зміни, реформи, взяти відповідальність за оновлення влади, принципів, за якими повинна була працювати влада... Хтось погнався за довгим корупційним рублем і залишив нашу фракцію, хтось – за коротким російським рублем, є й такі... А хтось вирішив, що особисті політичні амбіції вище за командні цілі і домовленості. Із жалем змушений констатувати, що таким став і наш колишній перший номер партії. Дмитро Олександрович, на мою думку, відступив від спільних принципів, і більше не є членом нашої команди, і не може представляти нашу команду на такій високій посаді", – сказав він.