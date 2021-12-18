"Шанс может появиться завтра": в Минобороны оценили членство Украины в НАТО

Украине не стоит оглядываться на попытки России заблокировать нам дорогу в НАТО. Необходимо двигаться своим курсом, готовиться к членству, которое могут нам предоставить в любой момент. Все зависит от политических раскладов в регионе и в мире в целом.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе "Первые лица" на телеканале "24 канал".
"Черный лебедь"
"Вступление в НАТО – это коллективное политическое решение, мы должны это осознавать. С одной стороны, нам может казаться, что это какая-то дальняя перспектива, судя по объективным событиям. С другой стороны, шанс может появиться в любое время, потому что может измениться геополитическая обстановка, может возникнуть "черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые абсолютно изменят расклад сил", – заявила Анна Маляр.
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По мнению замминистра обороны Украины, наша задача сейчас быть каждый день готовыми к тому, что шанс на полноправное членство в Североатлантическом Альянсе может появиться завтра. "Мы должны быть готовы", – считает Маляр.
Преграды
- Помимо еще до конца не реформированной армии Украины под стандарты НАТО, на нашем пути палки в колеса нынче активно вставляет Кремль.
- Как известно, Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.
- В российском варианте это – запрет на расширение НАТО за счет Украины, Молдовы и Грузии, а также запрет на размещение натовского вооружения на территории стран, вступивших в НАТО после 1997 года – Польша и страны Балтии.
- Буквально каждый день Москва меняет свои условия по данному документу. Сейчас там заявили, что не намерены обсуждать свой договор по гарантиям безопасности ни с кем, кроме Вашингтона.
- Страны, которых непосредственно затрагивает ультиматум Кремля, уже одна за другой заявляют о недопустимости принятия такого юридического документа. 17 декабря свое "нет" сказали министерства обороны государств Северной Европы и Балтии.