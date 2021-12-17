Ультиматум России по НАТО — Эстония дала ответ

Министр обороны Эстонии Каале Лаанет назвал совершенно неприемлемыми обнародованные в пятницу требования России к НАТО и призвал их отвергнуть. Оказалось, что Москва требует не только исключить присоединение к Североатлантическому Альянсу Украины, Молдовы и Грузии, но еще хочет и запретить размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
Отказ Эстонии появился на сайте издания Postimees.
Неприемлемо!
"Требования России к НАТО абсолютно неприемлемы! Выполнение любой из перечисленных Российской Федерацией мер стало бы катастрофическим для европейской безопасности", — написал Лаанет в Фейсбуке.
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Он подчеркнул, что сейчас эскалация происходит не от стран НАТО, а со стороны России, которая продолжает стягивать свою армию к украинским границам.
Ситуация
- В Эстонии нет иллюзий, зачем Россия собирается лишить эту страну и ее балтийских соседей права на вооруженную поддержку НАТО. Западные страны рассматривают сценарий нападения российских войск не только на Украину, но и на страны Балтии, которые Кремль также считает своей территорией.
- Российское агентство ТАСС сообщило, что США передадут Москве уже на будущей неделе свои конкретные соображения относительно проекта договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на Восток.
- Утром 17 декабря стало известно, что Россия передала США проект своего договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс, в том числе и Украину, Молдову и Грузию.
- В США получили проект договора о предоставлении России гарантий непродвижения на Восток. Его изучают, обсуждают и думают над ответом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.