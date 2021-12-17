Ультиматум Росії по НАТО — Естонія дала відповідь

У Кремлі вигадали позбавити країни Балтії натовської зброї

Міністр оборони Естонії не вважає договір з Росією щодо НАТО гарною ідеєю / Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Естонії Каале Лаанет назвав абсолютно неприйнятними оприлюднені у п'ятницю вимоги Росії до НАТО та закликав їх відкинути. Виявилося, що Москва вимагає не лише виключити приєднання до Північноатлантичного Альянсу України, Молдови та Грузії, але ще хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.

Відмова Естонії з'явилася на сайті видання Postimees.

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Неприйнятно!

"Вимоги Росії до НАТО абсолютно неприйнятні! Виконання будь-якого з перерахованих Російською Федерацією заходів стало б катастрофічним для європейської безпеки", – написав Лаанет у Фейсбуці.

Він наголосив, що зараз ескалація походить не від країн НАТО, а з боку Росія, яка продовжує стягувати свою армію до українських кордонів.

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