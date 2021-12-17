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Ультиматум Росії по НАТО — Естонія дала відповідь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 20:25
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У Кремлі вигадали позбавити країни Балтії натовської зброї
Міністр оборони Естонії не вважає договір з Росією щодо НАТО гарною ідеєю / Колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Естонії не вважає договір з Росією щодо НАТО гарною ідеєю / Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Естонії Каале Лаанет назвав абсолютно неприйнятними оприлюднені у п'ятницю вимоги Росії до НАТО та закликав їх відкинути. Виявилося, що Москва вимагає не лише виключити приєднання до Північноатлантичного Альянсу України, Молдови та Грузії, але ще хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.

Відмова Естонії з'явилася на сайті видання Postimees.

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Неприйнятно!

"Вимоги Росії до НАТО абсолютно неприйнятні! Виконання будь-якого з перерахованих Російською Федерацією заходів стало б катастрофічним для європейської безпеки", – написав Лаанет у Фейсбуці.

Він наголосив, що зараз ескалація походить не від країн НАТО, а з боку Росія, яка продовжує стягувати свою армію до українських кордонів.

Ситуація

  • В Естонії немає ілюзій, навіщо Росія має намір позбавити цю країну та її балтійських сусідів права на збройну підтримку НАТО. Західні країни розглядають сценарії й напади російських військ не лише на Україну, а й на країни Балтії, які Кремль також вважає своєю територією.
  • Російське агентство ТАРС повідомило, що США передадуть Москві вже наступного тижня свої конкретні міркування щодо проекту договору щодо надання Росії гарантій нерозширення НАТО на Схід.
  • Вранці 17 грудня стало відомо, що Росія передала США проєкт свого договору щодо гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу, зокрема й України, Молдови та Грузії.
  • У США отримали проєкт договору про надання Росії гарантій не просування на Схід НАТО. Його вивчають, обговорюють і думають над відповіддю, повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
  • 16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії .

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