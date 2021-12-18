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"Шанс може з'явитися завтра": у Міноборони оцінили членство України в НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 грудня, 14:30
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Заступник міністра оборони України розповіла, до чого слід готуватися
Поки в НАТО на нас не чекають, але все може змінитися / Колаж "Сьогодні"
Поки в НАТО на нас не чекають, але все може змінитися / Колаж "Сьогодні"

Україні не варто озиратися на спроби Росії заблокувати нам дорогу до НАТО. Необхідно рухатися своїм курсом, готуватися до членства, яке можуть нам надати будь-якої миті. Все залежить від політичних розкладів у регіоні та у світі в цілому.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у програмі "Перші особи" на телеканал "24 канал".

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"Чорний лебідь"

"Вступ в НАТО – це колективне політичне рішення, ми повинні це усвідомлювати. З одного боку, нам може здаватися, що це якась далека перспектива, судячи з об'єктивних подій. З іншого боку, шанс може з'явитися будь-коли, тому що може змінитися геополітична обстановка, може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил.", – заявила Ганна Маляр.

На думку заступника міністра оборони України, наше завдання зараз бути щодня готовими до того, що шанс на повноправне членство у Північноатлантичному Альянсі може виникнути завтра. "Ми маємо бути готові", – вважає Маляр.

Перешкоди

  • Крім ще до кінця не реформованої армії України під стандарти НАТО, на нашому шляху палиці в колеса нині активно вставляє Кремль.
  • Як відомо, Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.
  • У російському варіанті це заборона на розширення НАТО за рахунок України, Молдови та Грузії, а також заборона на розміщення натовського озброєння на території країн, що вступили до НАТО після 1997 року – Польща та країни Балтії.
  • Буквально щодня Москва змінює свої умови щодо даного документу. Зараз там заявили, що не мають наміру обговорювати свій договір щодо гарантій безпеки ні з ким, крім Вашингтона.
  • Країни, яких безпосередньо зачіпає ультиматум Кремля, вже одна за одною заявляють про неприпустимість ухвалення такого юридичного документу. 17 грудня своє "ні" сказали міністерства оборони країн Північної Європи та Балтії.

НАТО
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