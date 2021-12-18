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У Європі відкинули договір щодо НАТО — хто ще відмовив Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 грудня, 12:51
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Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю
Володимир Путін все ще на щось сподівається / Колаж "Сьогодні"
Володимир Путін все ще на щось сподівається / Колаж "Сьогодні"

Збільшується список країн, які заявляють про неприпустимість підтримання договору про гарантії безпеки Росії, який вона має намір укласти виключно із США. Своє слово сказали міністерства оборони держав Північної Європи та Балтії.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Естонії.

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Відмова

У заяві оборонного відомства Естонії сказано, що 17 грудня міністри оборони Північних та Балтійських країн зустрілися по відеомосту, щоб обговорити ситуацію з безпекою у регіоні. Всі погодилися, що Росія залишається найбільшою військовою загрозою для Європи, а умови, які вона висуває, не можуть бути прийняті Заходом за жодних обставин.

Йдеться про міністерства оборони Фінляндії, Естонії, Швеції, Данії, Норвегії, Латвії, Литви та Ісландії.

"Сьогодні ми бачимо, що агресивна позиція Росії тільки посилюється, а ескалація, що триває, є серйозною загрозою безпеці як України, так і Європи в цілому", – резюмував міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

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