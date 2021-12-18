У Європі відкинули договір щодо НАТО — хто ще відмовив Росії

Збільшується список країн, які заявляють про неприпустимість підтримання договору про гарантії безпеки Росії, який вона має намір укласти виключно із США. Своє слово сказали міністерства оборони держав Північної Європи та Балтії.
Про це повідомила прес-служба Міноборони Естонії.
Відмова
У заяві оборонного відомства Естонії сказано, що 17 грудня міністри оборони Північних та Балтійських країн зустрілися по відеомосту, щоб обговорити ситуацію з безпекою у регіоні. Всі погодилися, що Росія залишається найбільшою військовою загрозою для Європи, а умови, які вона висуває, не можуть бути прийняті Заходом за жодних обставин.
Далі по темі
Йдеться про міністерства оборони Фінляндії, Естонії, Швеції, Данії, Норвегії, Латвії, Литви та Ісландії.
"Сьогодні ми бачимо, що агресивна позиція Росії тільки посилюється, а ескалація, що триває, є серйозною загрозою безпеці як України, так і Європи в цілому", – резюмував міністр оборони Естонії Калле Лаанет.
Ситуація
- Як відомо, 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.
- Щодня у Москві висувають нові умови для розгляду цього документу. Тепер там хочуть, щоб договір щодо гарантій безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали із РФ лише США.
- Естонія перша заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
- В Україні ситуація підштовхнула Верховну Раду дозволити допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.