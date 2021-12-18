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СЕГОДНЯ Власть События

В Европе отвергли договор по НАТО — кто еще отказал России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 декабря, 12:51
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Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю
Владимир Путин все еще на что-то надеется / Коллаж "Сегодня"
Владимир Путин все еще на что-то надеется / Коллаж "Сегодня"

Растет список стран, которые заявляют о недопустимости поддержания договора о гарантиях безопасности России, который она намерена заключить исключительно с США. Свое слово сказали министерства обороны государств Северной Европы и Балтии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

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Отказ

В заявлении оборонного ведомства Эстонии сказано, что 17 декабря министры обороны Северных и Балтийских стран встретились по видеомосту, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе. Все согласились, что Россия остается самой большой военной угрозой для Европы, а условия, которые она выдвигает, не могут быть приняты Западом ни при каких обстоятельствах.

Речь идет о министерствах обороны Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.

"Сегодня мы видим, что агрессивная позиция России только усиливается, а продолжающаяся эскалация представляет собой серьезную угрозу безопасности как Украины, так и Европы в целом", — резюмировал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

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