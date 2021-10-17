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Саакашвили могут освободить – назван один реальный вариант

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 17:10
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Адвокат политика рассказал, что его подопечному в СИЗО все хуже – он теряет силы
Зурабишвили (в кружочке) может вытащить Саакашвили из СИЗО. Коллаж "Сегодня"
Зурабишвили (в кружочке) может вытащить Саакашвили из СИЗО. Коллаж "Сегодня"

Украинского-грузинского политика Михеила Саакашвили, у которого в СИЗО серьезные проблемы со здоровьем, может освободить президент Грузии Саломе Зурабишвили через помилование.

Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 адвокат задержанного Бека Басилая

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Он утверждает, что есть различные процедуры, при помощи которых Саакашвили можно освободить, и привел в пример один реальный вариант.

"Например, президент (Грузии) может решить вопрос с помилованием – это абсолютно возможно. Она заявила, что не будет делать этого, но это было до первого тура (выборов — ред.). Сейчас другая обстановка, вы видели этот огромный митинг (в поддержку Саакашвили. – Ред.). И сейчас у президента будет обязательство решить вопрос мирно, потому что это невозможно, чтобы бывший президент, главный реформатор страны сидел по такому политически мотивированному делу", – сказал Басилая.

Также адвокат отметил, что Саакашвили теряет силы в СИЗО, здоровье с каждым днем ухудшается.

"Морально он себя чувствует очень крепко. Но мы все понимаем, что более чем две недели он голодает, и его физическое состояние уже не очень хорошее, он теряет силы. И когда мы встречаемся, видно, что ему нехорошо. Сейчас я не могу дать медицинские данные, сегодня с ним общался врач, и мы ждем его заявления", – подчеркнул он.

Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
  • Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Соратники Саакашвили заявили, что он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться. Позже личный врач политика заявил, что тот согласился на три условия медиков.

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