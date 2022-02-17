Премьер Италии: Зеленский попросил устроить разговор с Путиным

Владимир Зеленский попросил посредничество Италии

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил посредничество Италии в вопросе своего разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об это заявил в четверг премьер-министр Италии Марио Драги, сообщают РИА Новости.

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"Попросил поговорить с Путиным"

"Президент Зеленский в нашем разговоре попросил о возможности поговорить с Путиным, и чтобы Италия могла в этом помочь. С той же просьбой обратились участники сегодняшней встречи. Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол", – сказал Драги.

Премьер-министр Италии Марио Драги. / Фото: REUTERS

Угроза нападения РФ на Украину

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Однако в указанное время прогнозируемый ракетный удар по Украине не состоялся.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утверждена Стратегия госбезопасности Украины. В этом государственном документе Россия указана как угроза безопасности нашей стране.

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