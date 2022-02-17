Зеленский: Некоторые страны не хотят вступления Украины в НАТО

По словам президента, вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться на референдуме

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Когда Украина хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина.

Реклама

"Некоторые страны не хотят видеть нас в НАТО"

По его словам, Украине очень сложно быть независимой, а НАТО – один из ярких примеров.

"Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе", – сказал он.

Владимир Зеленский: "Эта информация только провоцирует панику и не помогает нам" / Фото: Офис Президента Украины

При этом он не назвал страны, которые не хотят, чтобы Украина была в НАТО:

Реклама

"Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны".

РФ использует вопрос НАТО

Кроме этого, президент заявил, что Россия использует вопрос НАТО как "оправдание войск на границе Украины". По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться на референдуме.

"Такие вопросы должен решать только народ, а потом уже вносить в Конституцию. Но мы там, где мы уже есть... Сегодня остро не стоит вопрос по поводу даты – это РФ сегодня использует это как сигнал, оправдание, почему они стоят на границе, что они якобы защищают свой суверенитет", – сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил, что это информация "извращена и некоторые европейские страны подыгрывают России".

Зеленский ответил Шольцу

Президент также заявил, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. По его словам, они "должны для этого делать больше".

Реклама

/ Фото: president.gov.ua

Среди прочего он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон "будет поддерживать украинское решение", а канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на ситуацию на последней встрече в Киеве.

"Он сказал, что все понимают, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Это был его сигнал, он был публичный. Или это его мнение, или это мнение Германии, или это его видение, или реакция на те или иные разговоры с другими государствами. Мне сложно сказать", – сказал Зеленский.

По словам президента, что в Мюнхене будет встреча Зеленского с канцлером Германии, где этот вопрос будет обсужден еще раз.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину и другие страны касательно вступления в НАТО.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", – заявила Псаки.

Читайте также: