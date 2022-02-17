Эскалация на Донбассе: Зеленский на катере прибыл в зону ООС (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился в зону проведения Операции объединенных сил по морю, опубликовав соответствующее фото с катера в Instagram. Он прибыл в прифронтовой Мариуполь.
Сегодня с самого утра с Донбасса доносятся тревожные новости: боевики обстреляли Станицу Луганскую. Возможно, с этим и связан визит президента в зону боевых действий – его сопровождают другие военные катера.
После этого Зеленский прибыл в Мариуполь. Также он сообщил в сториз, что ознакомился с системой охраны государственного контроля и боевым дежурством военных.
Что произошло
По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжались обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.
Половина Станицы Луганской осталась без электричества. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие
Ранее также сообщалось, что возле г. Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово. Отмечается, что враги могут открыть повторную стрельбу.
Напомним, в Сети российские оккупанты обвиняли украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию ОРДЛО. В пресс-службе штаба ООС "Сегодня" сообщили, что это фейковая информация.
Угроза нападения России
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время.
- Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Однако в указанное время прогнозируемый ракетный удар по Украине не состоялся.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.