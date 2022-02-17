Ескалація на Донбасі: Зеленський на катері прибув до зони ООС (відео)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушив у зону проведення Операції об'єднаних сил морем, опублікувавши відповідне фото з катера в Instagram. Він прибув у прифронтовий Маріуполь,
Сьогодні з самого ранку з Донбасу долинають тривожні новини: бойовики обстріляли Станицю Луганську. Можливо, з цим пов'язаний візит президента в зону бойових дій – його супроводжують інші військові катери.
Після цього Зеленський прибув до Маріуполя. Також він повідомив у сторіз, що ознайомився з системою охорони державного контролю та бойовим чергуванням військових.
Що сталося
Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривали обстріли. Снаряди потрапили до дитячого садка – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в Міністерстві оборони України.
Половина Станиці Луганської залишилася без електрики. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Раніше повідомлялося, що біля м. Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве. Наголошується, що вороги можуть відкрити повторну стрілянину.
Нагадаємо, в Мережі російські окупанти звинувачували українських військових у тому, що вони начебто обстріляли територію ОРДЛО. У пресслужбі штабу ООС "Сьогодні" повідомили, що це фейкова інформація.
Загроза нападу Росії
- На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом.
- Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого. Однак у вказаний час прогнозований ракетний удар по Україні не відбувся.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.