Чому вночі не було вторгнення в Україну: відповідь The Sun

Напад на Україну мав розпочатися з масованого ракетного удару

/ Фото: Колаж: Сьогодні

15 лютого британське видання The Sun, посилаючись на розвідку США, повідомило, що Російська Федерація має намір вторгнутися в Україну 16 лютого о 02:00 за київським часом.

Як зазначало видання, напад мав розпочатися з масованого ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців. Видання також підготувало мапу можливого нападу.

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/ Фото: The Sun

Зміна у матеріалі

Однак пізніше таблоїд відредагував свій матеріал, зазначивши, що ніч, коли очікувалося вторгнення РФ, пройшла без пригод, оскільки "Путін продовжував змушувати Захід гадати".

"Холодне ясне небо над Києвом, де місцеві жителі приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним, за винятком комерційних рейсів, що пролітали. Але напруженість залишалася високою до світанку в той день, коли американські офіційні особи заявили, що сили вторгнення Путіна будуть обрушені на Україну", – зауважило видання.

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Загроза з боку Росії

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Американська агенція Bloomberg повідомило, посилаючись на свої джерела, що вторгнення може розпочатися вже 16 лютого.

Три перші президенти України закликали країни, що підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) негайно надати Києву ці гарантії.

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Нагадаємо, група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

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