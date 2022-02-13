Росія перекидає в Україну ще одну танкову армію – CIT

Зафіксовано переміщення військової техніки з-під Воронежа

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська 1-ша гвардійська танкова армія перекидає додаткову техніку до кордону з Україною з полігону під Воронежем. Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.



За останні дні в Мережі з'явилося кілька відео з військовою технікою, знятих на станції Масловка у передмісті Воронежа. Наприкінці минулого року відбулося перекидання на цю станцію техніки 1-ї гвардійської танкової армії, яку звозили на полігон Погоново. На одному з недавніх відео на майданчику біля залізничних колій знову видно техніку, а на коліях стоїть ешелон із самохідними артилерійськими установками "Мста-С" та танками Т-80У, які перебувають на озброєнні 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії. На відео з майданчика виїжджає порожній танковий транспортер. Це свідчить про те, що техніку саме привозять на станцію, а не вивозять із неї.

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Танки Т-80У 4-ї гвардійської танкової дивізії також були помічені на поїздах у Бєлгороді та у Веселій Лопані Бєлгородської області за 15 кілометрів від кордону з Україною. Судячи з інформації із залізничних баз даних, ешелони прямували зі станцій Селятино та Кубинка-2 Московської області, це у районі постійної дислокації 4-ї гвардійської танкової дивізії. Це свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії, окрім тієї, що перебувала на полігоні під Воронежем.

Крім того, в Олексіївці Білгородської області зафіксували ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49-та зенітна ракетна бригада 1-ї гвардійської танкової армії. Зазначається, що раніше "Буки" цієї бригади помітили під Воронежем.

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Таке висування техніки до кордону призводить до особливих побоювань на тлі попереджень американської розвідки про ймовірну операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва, зазначає видання.

Загроза нападу Росії

Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України.

Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Зокрема, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

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Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.

Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

Росія розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

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