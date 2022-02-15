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Скасування війни чи дим в очі. Чого чекати Україні після заяв Москви про відведення військ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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15 лютого, 20:14
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Росія могла залишити біля кордону озброєння та техніку, які будь-якої миті зможе використати проти України
Відведення російських військ від кордонів України може свідчити про те, що Москва та Вашингтон починають домовлятися. Фото: колаж "Сьогодні"
Відведення російських військ від кордонів України може свідчити про те, що Москва та Вашингтон починають домовлятися. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія почала відводити війська від українських кордонів 15 лютого У Москві заявили про завершення спільних із Білоруссю навчань, назвавши побоювання Заходу щодо можливого вторгнення РФ в Україну – "істерикою" та "інформаційним тероризмом". В Україні вважають, що Кремль пішов назад, побоюючись тиску Заходу. Тим часом на Заході сумніваються, що Росія відвела всі війська і передумала воювати. Чи завершився конфлікт, хто опинився у плюсі і чи чекати на нову ескалацію... Однозначно відповісти на це питання неможливо, враховуючи заяви Кремля про можливе визнання маріонеток "ЛДНР" та фактичний ультиматум України з приводу НАТО ?

А чи було відведення військ...

15 лютого Південний та Західний військові округи РФ розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань. Про це повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков .

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"Підрозділи, що виконали завдання, розпочали навантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон" , – сказав Конашенков .

Зазначимо, що до Південного та Західного військових округів відносяться, серед іншого, Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, які межують з Україною.

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Що заявили у Кремлі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що жодної новизни у тому, що відбувається немає, оскільки після навчань війська завжди прямують до місць постійної дислокації.

"Це звичайний процес" , – сказав Пєсков журналістам.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвав "інформаційним тероризмом".

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"На рахунок навчань, які, я повторюся, Росія проводить на власній території відповідно до своїх власних планів. Вони починаються, здійснюються і завершуються, як було заплановано. І робиться це незалежно від того, хто і що думає, хто і як істерить із цього приводу, хто і як розгортає справжній інформаційний тероризм. , – сказав міністр.

Сергій Лавров назвав заяви Заходу про вторгнення в Україну
Сергій Лавров назвав заяви Заходу про вторгнення в Україну "інформаційним тероризмом" / Фото: МЗС Росії

Також Лавров розповів, що країни Заходу позитивно відповіли на низку ініціатив Росії щодо гарантій безпеки, незважаючи на те, що протягом тривалого часу їх відкидали.

"Стрімкість, з якою НАТО змінила свою позицію, говорить про те, що не все в цьому блоці втрачено, що вони можуть визнавати очевидне, коли бажають всерйоз" , – Заявив дипломат.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала 15 лютого "днем провалу західної пропаганди війни". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"15 лютого 2022 року увійде в історію як день провалу західної пропаганди війни. Посоромлені та знищені без жодного пострілу" , – Написала вона.

Як відреагували в Україні

Офіс Зеленського позитивно сприйняв заяву Міноборони РФ. Про це повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк . Водночас він додав, що спецслужби України та її партнерів "дуже уважно спостерігатимуть" за відведенням російських військ.

"Безперечно, цілком конкретні новини про початок відведення російських підрозділів від кордону України – це правильний сигнал" , – сказав Подоляк, додавши, що масштабна інформаційна ескалація через присутність російських військ "значно б'є за фінансово-економічними можливостями нашої країни".

Михайло Подоляк: "Спецслужби України та її партнерів дуже уважно спостерігатимуть за відведенням російських військ. Фото: hvylya.net
Михайло Подоляк: "Спецслужби України та її партнерів дуже уважно спостерігатимуть за відведенням російських військ. Фото: hvylya.net

Глава МЗС України Дмитро Куліба заявив, що нашій країні разом із міжнародними партнерами вдалося уникнути вторгнення з боку РФ.

"Росія веде свою небезпечну гру і весь світ це бачить. Це частина тактики шантажу та залякування, яку Кремль втілює вже багато років. Нам вдалося – разом із партнерами стримати Росію від подальшого загострення ситуації" , – сказав він .

За словами Кулеби, говорити про деескалацію ситуації можна буде лише тоді, коли це втілиться у житті, а не просто звучатимуть порожні заяви.

"З Російської Федерації постійно звучать різні заяви, тому в нас вже є правило – не "чуємо, тоді повіримо", а "побачимо і тоді повіримо". Побачимо відвід – повіримо в деескалацію" , – сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба: "Побачимо відведення – повіримо у деескалацію"
Дмитро Кулеба: "Побачимо відведення – повіримо у деескалацію" / Фото: Facebook

Як поставилися на Заході

Глава МЗС Великобританії Ліз Трас заявила, що тільки повномасштабне відведення російських сил від кордонів України дозволить розвіяти побоювання Заходу щодо можливого вторгнення РФ. Про це чиновниця сказала 15 лютого в ефірі радіостанції LBC .

"Російська сторона стверджувала про відсутність планів вторгнення, але нам необхідно буде побачити повномасштабне відведення військ, щоб переконатися, що це правда" , – сказала міністр.

Трас також зазначила, що заяви Кремля не завжди заслуговують на довіру.

"Я не вірю тому, що вони говорили. Ми багаторазово спостерігали так звані інциденти під чужим прапором, які організовувала Росія. Ми побоюємося операції "під чужим прапором" найближчими днями, під час якої росіяни вдадуть, що Україна здійснила провокацію, і спробують виправдати цим вторгнення. Ми також спостерігали спроби привести до влади маріонетковий уряд" , – сказала Трас.

Ліз Трасс: "Я не вірю тому, що вони говорили"
Ліз Трасс: "Я не вірю тому, що вони говорили" / Фото: МЗС Росії

Глава Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що якщо Росія все-таки розпочне вторгнення в Україну, то на "Північному потоці-2" можна буде поставити хрест.

"Цей проект не працюватиме" , – пообіцяв політик .

Жозеп Боррель заявив, що якщо Росія все-таки почне вторгнення в Україну, то на "Північному потоці-2" можна буде поставити хрест. Фото: europarl.europa.eu
Жозеп Боррель заявив, що якщо Росія все-таки почне вторгнення в Україну, то на "Північному потоці-2" можна буде поставити хрест. Фото: europarl.europa.eu

В свою чергу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення Росії про відведення частини військ від кордонів України дає підстави для оптимізму, але поки що ознак реальної деескалації на місцях не спостерігається. Він також сказав, що Росія нагромадила "безпрецедентну бойову силу з часів холодної війни". На думку генсека НАТО, тепер усе готове для нового нападу, але Росія ще має час відступити від прірви: перестати готуватися до війни і почати перехід до мирного рішення.

Йєнс Столтенберг: "Росія ще має час перестати готуватися до війни і почати перехід до мирного рішення". Фото: АР
Йєнс Столтенберг: "Росія ще має час перестати готуватися до війни і почати перехід до мирного рішення". Фото: АР

Переговори Шольця та Путіна

Питання відведення російських військ обговорювалося канцлером Німеччини Олафом Шольцем з президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах у Москві 15 лютого.

Як заявив канцлер ФРН, Берлін стурбований тим, що 100 тисяч російських військовослужбовців зосереджено біля кордонів України. Він наголосив, що терміново потрібна деескалація, щоб не почалася війна.

"Дипломатичні можливості ще не вичерпані, ми чуємо, що підрозділи військ відводяться – це хороша тенденція, ми з нашими партнерами в НАТО та ЄС готові до нових переговорів на найвищому рівні для спільної безпеки у Європі" , – зазначив він.

"Ми підтримуємо головні цінності, у тому числі й територіальну цілісність України, треба уникнути всіма силами ескалації" , – Додав Шольц.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Він заявив, що для РФ агресія матиме наслідки, а подальші переговори з нею можуть мати місце лише за недоторканності кордонів.

"Для нашого покоління війна в Європі неймовірна – треба зробити, щоб це залишалося так і в майбутньому" , – сказав Шольц.

Хто залишився у виграші

Політолог Вадим Карасьов вважає, що у політичній грі під назвою "можливе вторгнення Росії в Україну" Росія та США зіграли у нічию.

"Ми бачимо, що Москва та Вашингтон починають про щось домовлятися. Ймовірно, США пішли на поступки щодо зменшення військової інфраструктури у Східній Європі, хоча Росія вимагала більшого. Але Кремль також пішов на поступки та відвів війська", – каже "Сегодня" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Ми бачимо, що Москва та Вашингтон починають про щось домовлятися"
Вадим Карасьов: "Ми бачимо, що Москва та Вашингтон починають про щось домовлятися" / Фото: Facebook

На думку експерта, у цій ситуації саме Україна опинилася у більшому плюсі.

"Україна однозначно виграла. Вторгнення не сталося, на кордоні почалася деескалація. Тепер вщухне паніка і ми зможемо зосередитись на більш спокійній внутрішній політиці без зовнішніх форс-мажорів", – каже Карасьов.

Політолог Антон Кучухіде вважає, що у плюсі опинилися всі країни, оскільки вдалося уникнути війни.

"Але розслаблятися рано. Незважаючи на те, що Україна відчуває колосальну підтримку заходу, загроза все ще існує і конфлікт триває", – каже Кучухіддзе.

Антон Кучухідзе: "Загроза все ще існує і конфлікт продовжується"
Антон Кучухідзе: "Загроза все ще існує і конфлікт продовжується" / Фото: Facebook

Політолог Руслан Бортник зазначає, що Росія сьогодні наголошує, що всі заяви Заходу про вторгнення були брехнею та маніпуляцією, у свою чергу, Україна та її міжнародні партнери трактують відведення російських військ як перемогу над Москвою.

"Але розрядка ще не відбулася. Немає підтверджень, що всі російські війська відійшли, поки повідомляється лише про частину військового контингенту. Цілком можливо, що біля кордону Росія залишила озброєння та техніку, які будь-якої миті можуть бути використані проти України або передані бойовикам "ЛДНР" "Тим часом інформаційно-політичне протистояння продовжується. Росія та США продовжуватимуть намагатися отримати нові переваги перед подальшими переговорами", – підсумував Бортник.

Руслан Бортник: "Росія та США продовжуватимуть намагатися отримати нові переваги перед подальшими переговорами"
Руслан Бортник: "Росія та США продовжуватимуть намагатися отримати нові переваги перед подальшими переговорами" / Фото: Facebook

Замість PS.

Британська газета The Sun з посиланням на розвідку США повідомила, що Росія має намір розпочати вторгнення в Україну, 16 лютого о 02:00 за київським часом. Атака почнеться з масованого ракетного удару, а потім у справу вступлять 200 тисяч військовослужбовців.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що РФ зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у 20-х числах лютого.

Також ми інформували, що президент США Джо Байден на переговорах із союзниками щодо НАТО назвав дату передбачуваного вторгнення Росії до України – 16 лютого.

Крім того, ми з'ясовували, наскільки реальні сценарії захоплення України.

Також ми ведемо онлайн-репортаж про те, наскільки загострилася ситуація після провокаційних рішень Москви .

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