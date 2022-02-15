Отмена войны или дым в глаза. Чего ждать Украине после заявлений Москвы об отводе войск

Россия могла оставить возле границы вооружение и технику, которые в любой момент сможет использовать против Украины

Отвод российских войск от границ Украины может свидетельствовать о том, что Москва и Вашингтон начинают договариваться. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия начала отводить войска от украинских границ 15 февраля. В Москве заявили о завершении совместных с Беларусью учений, назвав опасения Запада относительно возможного вторжения РФ в Украину – "истерикой" и "информационным терроризмом". В Украине считают, что Кремль пошел на попятную, опасаясь давления Запада. Тем временем на самом Западе сомневаются, что Россия отвела все войска и передумала воевать. Завершился ли конфликт, кто оказался в плюсе и ждать ли новой эскалации... Однозначно ответить на это вопрос невозможно, учитывая заявления Кремля о возможном признании марионеток "ЛДНР" и фактическом ультиматуме Украине по поводу НАТО?

А был ли отвод войск...

15 февраля Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Подразделения, выполнившие задачи, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – сказал Конашенков.

Отметим, что к Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной.

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Что заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой новизны в происходящем нет, так как после учений войска всегда направляются в места постоянной дислокации.

"Это обычный процесс", – сказал Песков журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

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"На счет учений, которые, я повторюсь, Россия проводит на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами. Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. И делается это вне зависимости от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм", – сказал министр.

Сергей Лавров назвал заявления Запада о вторжении в Украину "информационным терроризмом" / Фото: МИД России

Также Лавров рассказал, что страны Запада позитивно ответили на ряд инициатив России по гарантиям безопасности, несмотря на то, что на протяжении долгого времени их отвергали.

"Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез", – заявил дипломат.

Представительница МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля "днем провала западной пропаганды войны". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", – написала она.

Как отреагировали в Украине

Офис Зеленского положительно воспринял заявление Минобороны РФ. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время он добавил, что спецслужбы Украины и ее партнеров "будут очень внимательно наблюдать" за отводом российских войск.

"Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины – это правильный сигнал", – сказал Подоляк, добавив, что масштабная информационная эскалация из-за присутствия российских войск "значительно бьет по финансово-экономическим возможностям нашей страны".

Михаил Подоляк: "Спецслужбы Украины и ее партнеров будут очень внимательно наблюдать за отводом российских войск. Фото: hvylya.net

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нашей стране вместе с международными партнерами удалось избежать вторжения со стороны РФ.

"Россия ведет свою опасную игру и весь мир это видит. Это часть тактики шантажа и запугивания, которую Кремль воплощает уже много лет. Нам удалось – вместе с партнерам сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации", – сказал он.

По словам Кулебы, говорить о деэскалации ситуации можно будет лишь тогда, когда это воплотится в жизни, а не просто будут звучать пустые заявления.

"Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило – не "услышим, тогда поверим", а "увидим и тогда поверим". Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба: "Увидим отвод – поверим в деэскалацию" / Фото: Facebook

Как отнеслись на Западе

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что только полномасштабный отвод российских сил от границ Украины позволит развеять опасения Запада по поводу возможного вторжения РФ. Об этом чиновница сказала 15 февраля в эфире радиостанции LBC.

"Российская сторона утверждала об отсутствии планов вторжения, но нам необходимо будет увидеть полномасштабный отвод войск, чтобы убедиться, что это правда", – сказала министр.

Трасс также отметила, что заявления Кремля не всегда заслуживают доверия.

"Я не верю тому, что они говорили. Мы многократно наблюдали так называемые инциденты под чужим флагом, которые организовывала Россия. Мы опасаемся операции "под чужим флагом" в ближайшие дни, в ходе которой россияне сделают вид, что Украина осуществила провокацию, и попытаются оправдать этим вторжение. Мы также наблюдали попытки привести к власти марионеточное правительство", – сказала Трасс.

Лиз Трасс: ""Я не верю тому, что они говорили" / Фото: МИД России

Глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что если Россия все-же начнет вторжение в Украину, то на "Северном потоке-2" можно будет поставить крест.

"Этот проект не будет работать", – пообещал политик.

Жозеп Боррель заявил, что если Россия все-же начнет вторжение в Украину, то на "Северном потоке-2" можно будет поставить крест. Фото: europarl.europa.eu

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России об отводе части войск от границ Украины дает основания для оптимизма, но пока признаков реальной деэскалации на местах не наблюдается. Он также сказал, что Россия накопила "беспрецедентную боевую силу со времен холодной войны". По мнению генсека НАТО теперь все готово для нового нападения, но у России еще есть время отступить от пропасти: перестать готовиться к войне и начать переход к мирному решению.

Йенс Столтенберг: "У России еще есть время перестать готовиться к войне и начать переход к мирному решению". Фото: АР

Переговоры Шольца и Путина

Вопрос отвода российских войск обсуждался канцлером Германии Олафом Шольцем с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Москве 15 февраля.

Как заявил канцлер ФРГ, Берлин обеспокоен тем, что 100 тысяч российских военнослужащих сосредоточены возле границ Украины. Он подчеркнул, что срочно нужна деэскалация, чтобы не началась война.

"Дипломатические возможности еще не исчерпаны, мы слышим, что подразделения войск отводятся – это хорошая тенденция, мы с нашими партнерами в НАТО и ЕС готовы к новым переговорам на высшем уровне для общей безопасности в Европе", – отметил он.

"Мы поддерживаем главные ценности, в том числе и территориальную целостность Украины, нужно избежать всеми силами эскалации", – добавил Шольц.

Переговоры двух лидеров проходят на безопасной дистанции / Фото: Коллаж: Сегодня

Он заявил, что для РФ агрессия будет иметь последствия, а дальнейшие переговоры с ней могут иметь место только при неприкосновенности границ.

"Для нашего поколения война в Европе невообразима – нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем", – сказал Шольц.

Кто остался в выигрыше

Политолог Вадим Карасев считает, что в политической игре под названием "возможное вторжение России в Украину" Россия и США сыграли в ничью.

"Мы видим, что Москва и Вашингтон начинают о чем-то договариваться. Вероятно, США пошли на уступки относительно уменьшения военной инфраструктуры в Восточной Европе, хотя Россия требовала большего. Но Кремль также пошел на уступки и отвел войска", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Мы видим, что Москва и Вашингтон начинают о чем-то договариваться" / Фото: Facebook

По мнению эксперта, в данной ситуации именно Украина оказалась в большем плюсе.

"Украина однозначно выиграла. Вторжения не произошло, на границе началась деэскалация. Теперь утихнет паника и мы сможем сосредоточиться на более спокойной внутренней политике без внешних форс-мажоров", – говорит Карасев.

Политолог Антон Кучухидзе считает, что в плюсе оказались все страны, так как удалось избежать войны.

"Но расслабляться рано. Несмотря на то, что у Украина ощущает колоссальную поддержку запада, угроза все еще существует и конфликт продолжается", – говорит Кучухидзе.

Антон Кучухидзе: "Угроза все еще существует и конфликт продолжается" / Фото: Facebook

Политолог Руслан Бортник отмечает, что Россия сегодня подчеркивает, что все заявления Запада о вторжении были ложью и манипуляцией, в свою очередь, Украина и ее международные партнеры трактуют отвод российских войск, как победу над Москвой.

"Но разрядка еще не произошла. Нет подтверждений что все российские войска отошли, пока сообщается лишь о части военного контингента. Вполне возможно, что возле границы Россия оставила вооружение и технику, которые в любой момент могут быть использованы против Украины или переданы боевикам "ЛДНР". Тем временем информационно-политическое противостояние продолжается. Россия и США будут продолжать пытаться получить новые преимущества перед дальнейшими переговорами", – подытожил Бортник.

Руслан Бортник: "Россия и США будут продолжать пытаться получить новые преимущества перед дальнейшими переговорами" / Фото: Facebook

Вместо P.S.

Британская газета The Sun со ссылкой на разведку США сообщила, что Россия намерена начать вторжение в Украину, 16 февраля в 02.00 по киевскому времени. Атака начнется с массированного ракетного удара, а затем в дело вступят 200 000 военнослужащих.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в 20-х числах февраля.

Также мы информировали, что президент США Джо Байден на переговорах с союзниками по НАТО назвал дату предполагаемого вторжения России в Украину – 16 февраля.

Кроме того, мы выясняли, насколько реальны сценарии захвата Украины.

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