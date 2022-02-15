Путін поставив ультиматум щодо України в НАТО

Росія хоче якнайшвидше закрити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія хоче гарантій про невступ України до НАТО і вимагає вирішити це питання. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пишуть РІА Новини .

За його словами, обіцянка не приймати Україну до Альянсу лише найближчим часом Кремль не влаштовує.

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Також він зазначив, що Росія наполягає на тому, щоб це питання було вирішено якнайшвидше.

"Обговорюється питання про вступ України до НАТО. Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює? В історичній перспективі. Абсолютно нічого. Ми чуємо, що Україна не готова сьогодні вступити в НАТО, теж кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього, але для нас це може бути вже пізно, тому ми хочемо вирішити це питання зараз", – сказав він.

Путін нагадав, що понад 30 років НАТО раніше нібито обіцяло Москві більше ніколи не розширюватися на схід.

Україна прагне у НАТО

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році . Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо підготовки до членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через погрози Росії .

Прес-секретар військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права вето на вступ країн до НАТО. По його словам, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.

Чому Росія проти розширення Альянсу

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО . За його словами, це становить небезпеку для Москви.

14 лютого посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО , якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією. За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".

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Що думає Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським сказав, що зараз важливо, щоб не було війни, а питання вступу до НАТО поки що не розглядається . У відповідь на це український лідер сказав, що такі сигнали й раніше надходили.