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Путін поставив ультиматум щодо України в НАТО

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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15 лютого, 19:46
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Росія хоче якнайшвидше закрити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія хоче гарантій про невступ України до НАТО і вимагає вирішити це питання. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пишуть РІА Новини .

За його словами, обіцянка не приймати Україну до Альянсу лише найближчим часом Кремль не влаштовує.

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Також він зазначив, що Росія наполягає на тому, щоб це питання було вирішено якнайшвидше.

"Обговорюється питання про вступ України до НАТО. Кажуть, як ви сказали, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює? В історичній перспективі. Абсолютно нічого. Ми чуємо, що Україна не готова сьогодні вступити в НАТО, теж кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього, але для нас це може бути вже пізно, тому ми хочемо вирішити це питання зараз", – сказав він.

Путін нагадав, що понад 30 років НАТО раніше нібито обіцяло Москві більше ніколи не розширюватися на схід.

Україна прагне у НАТО

Чому Росія проти розширення Альянсу

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО . За його словами, це становить небезпеку для Москви.

14 лютого посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО , якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією. За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".

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Що думає Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським сказав, що зараз важливо, щоб не було війни, а питання вступу до НАТО поки що не розглядається . У відповідь на це український лідер сказав, що такі сигнали й раніше надходили.

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