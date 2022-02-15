Путин поставил ультиматум по Украине в НАТО

Россия хочет как можно быстрее закрыть вопрос, связанный со вступлением Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия хочет гарантий о невступлении Украины в НАТО и требует решить этот вопрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, пишут РИА Новости.

По его словам, обещание не принимать Украину в Альянс только в ближайшее время Кремль не устраивает.

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Также он отметил, что Россия настаивает на том, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее.

"Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО, тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас", – сказал он.

Путин напомнил, что более 30 лет назад НАТО якобы обещало Москве больше никогда не расширяться на восток.

Украина стремится в НАТО

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по подготовке к членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.

Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права вето на вступление стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.

Почему Россия против расширения Альянса

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

14 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией. По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

В посольстве Украины в Великобритании прояснили "провокативные интерпретации разговора" посла Украины, отметив, что планы членства в НАТО "остаются неизменными".

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Что думает Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сказал, что сейчас важно, чтобы не было войны, а вопрос вступлении в НАТО пока не рассматривается. В ответ на это украинский лидер сказал, что такие сигналы и раньше поступали.