Шольц не бачить Україну в НАТО – Зеленський відповів

Канцлер Німеччини нагадав, що зараз важливо врегулювати ситуацію в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським сказав, що зараз важливо, щоб не було війни, а питання вступу до НАТО поки що не розглядається. У відповідь на це український лідер сказав, що такі сигнали й раніше надходили.

Трансляцію вів телеканал Україна 24.

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"З огляду на те, що на кордоні з Україною багато російських військових, головне завдання, щоб не було війни. А говорячи про членство в Альянсі, це зараз не актуально, тому дуже дивно, що Росія зробила предметом політичних дискусій питання, яке не стоїть на порядку денному. Принцип Гельсінкі і принцип вільного вступу до Альянсу, не може бути предметом дискусій і мова не йде про якусь сферу впливу, де одна держава може наказати іншій державі, де їй бути чи не бути. Наразі наше завдання у деескалації ситуації", – сказав Шольц.

Зі свого боку президент України зазначив, що питання про вступ до НАТО не є першочерговим завданням і про це неодноразово говорили інші країни.

"Від нас немає сигналу, що членство в НАТО – не наша мета. Це ж не перший сигнал, що це питання неактуальне, яке йде не з нашого боку, а від лідерів інших держав. Тому це питання точно не до нас", – прокоментував Зеленський.

Ситуація з НАТО