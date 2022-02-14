"Великий терор чи кадровий голод окупантів із РФ": наскільки реальні сценарії захоплення України

Розглядаємо різні варіанти військової операції РФ та її наслідків для України

Усіх незгодних з окупаційним режимом "садитимуть пачками", кажуть експерти. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив про можливе вторгнення Росії в Україну 16 лютого, проте пізніше Пентагон цю інформацію заперечив. Проте загроза нападу армії РФ все ще актуальна і війна може початися будь-якої миті. З чим пов'язана дата, озвучена Байденом, що буде з Україною, якщо її захопить Росія, і чи наважиться на таку авантюру Путін?

Що заявили на Заході

Президент США Джо Байден на переговорах із союзниками щодо НАТО назвав дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну – 16 лютого. Як зазначив американський лідер, ЦРУ пов'язує цю дату з піком військових навчань РФ та Білорусі. Хоча прес-секретар Пентагону Джон Кірбі уточнив, що оборонне відомство не володіє достовірною інформацією про конкретну дату вторгнення, але наголосив, що "масштабні військові дії" можуть розпочатися будь-якого дня.

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Тим часом агенція Bloomberg повідомило, що Росія нападе на Україну днем раніше 15 лютого . Зазначається, що РФ може влаштувати провокацію на Донбасі або розпочати наступ на Київ.

Джо Байден назвав дату вторгнення Росії в Україну – 16 лютого. Фото: Посольство США в РФ

Як відреагували в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не панікувати та запевнив, що "все під контролем".

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"В даний час в інформаційному просторі надто багато інформації щодо повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть уже називають відповідні дати. Вся ця інформація лише провокує паніку і не допомагає нам" , – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський: "Ця інформація тільки провокує паніку та не допомагає нам" / Фото: Офис Президента Украины

Сценарії захоплення України

Західні військові експерти розглядають різні варіанти військової операції РФ та її наслідків для України. Зокрема, Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні. опублікував доповідь під назвою "Російське вторгнення в Україну: можливі сценарії" . Його автори – старший віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс і директор CSIS Філіп Василевскі – проаналізували 6 можливих сценаріїв подальших дій Кремля:

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Якщо переговори із Заходом будуть успішними, Росія відведе частину військ від кордону України, але продовжить надавати допомогу так званим "ЛДНР". Росія направить війська до анексованих районів Донецької та Луганської області як "миротворців" і відмовиться виводити їх, поки НАТО та Україна не підуть на поступки. Росія захопить українську територію на захід від Дніпра, щоб використовувати її як розмінну монету на переговорах, або включити до складу РФ. Росія захопить територію України до річки Дніпро та смугу, включаючи Маріуполь, Херсон та Одесу, яка з'єднає Росію з так званим Придністров'ям, відрізавши Україну від доступу до Чорного моря. Росія захопить лише смугу суші між собою та Придністров'ям, щоб забезпечити постачання прісної води до Криму та заблокувати доступ України до моря, уникаючи при цьому великих бойових дій за Київ та Харків. Росія захопить усю Україну та разом з Білоруссю оголосить про створення нового тристороннього слов'янського союзу "Велика, Мала та Біла Русь".

"Наймасштабніший варіант вторгнення – "6", що передбачає окупацію всієї країни, викличе серйозні проблеми у загарбника через спробу асиміляції майже 45-мільйонного населення, яке активно чинитиме опір окупації та русифікації протягом десятиліть, що вимагатиме значних окупаційних сил" , – йдеться у доповіді Джонса та Василевські.

Старший віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS Сет Джонс. Фото: neweasterneurope.eu

Етапи поглинання України

Німецький таблоїд Bild , опублікував статтю, в якій, з посиланням на дані анонімних розвідників, розповів про плани президента РФ щодо України під час та після Великої війни. Видання уточнило, що всі описані процеси – це сценарії, які можуть бути реалізовані лише у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну та захопить країну.

"Розвідникам вдалося дізнатися, що у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю" , – йдеться у статті.

Як зазначає видання, у "післявоєнних планах" РФ існує кілька етапів поглинання України:

Захоплення міст . Після придушення української армії війська РФ повинні оточити великі українські міста. В оточених населених пунктах агенти спецслужб РФ та лояльні Путіну "політики" повинні взяти під контроль місцеву владу і змусити їх здатися "мирним шляхом". Скликання маріонеткової "Народної Ради" замість Верховної Ради . Після капітуляції великих міст замість Ради буде організовано фіктивний парламент, так званий "Народна Рада", з членів якого сформується "резервний уряд" для керівництва країною. Знищення руху опору та табору для незгодних . Нова влада має зламати опір українців проти російської окупації, а протестувальників – заарештовувати та садити у в'язниці та табори.

Видання також зазначає, що спецслужби РФ вже формують списки українських активістів, які будуть затримані насамперед.

Чи готова Росія до захоплення України

Український військовий експерт Якуб Войнаровський упевнений, що у разі атаки Росії повного захоплення України не відбудеться.

"Росія фізично не готова до тотального захоплення та повної окупації України. Для цього їй потрібно мати втричі більше солдатів і техніки порівняно з кількістю, яка зараз перебуває на кордоні з Україною. А для того, щоб на захопленій території створити окупаційну адміністрацію , необхідно привезти до України величезну кількість цивільних службовців", – каже експерт.

У Росії не вистачає солдатів і техніки для захоплення та окупації України, вважає Якуб Войнаровський / Фото: Минобороны РФ

З ним погоджується політолог Ігор Рейтерович .

"Щоб утримати владу в Україні, знадобляться сотні тисяч чиновників та поліцейських", – каже він.

Провокації та локальні бої

На думку Рейтеровича, якщо Кремль все ж таки вирішить атакувати Україну, то цей будуть лише бойові дії локального масштабу.

"США і НАТО не погодилися на вимоги Росії щодо нерозширення Альянсу на Схід. Путін може показати Заходу, що він не блефує, брязкаючи зброєю на кордоні. Для цього, можливо, буде проведено низку провокацій на Донбасі або під Херсоном. Там можуть статися незначні бої з руйнуваннями об'єктів інфраструктури, але без захоплення влади. Після чого Путін знову сяде за стіл переговорів із НАТО", – каже Рейтерович.

Політолог зазначає, що деякі експерти проводять паралель між локальними боями в Україні та Грузії у 2008 році.

"Операція військових РФ у Грузії завдала грузинам колосальної шкоди. Росіяни навіть наблизилися до Тбілісі. Але розмір території України набагато більший. Навіть якщо бої відбуватимуться на рівні 1-3 областей, це становитиме невеликий відсоток від усієї країни порівняно з війною в Грузії" , – каже Рейтерович.

Ігор Рейтерович: "Якщо Кремль вирішить атакувати Україну, то цей будуть бойові дії локального масштабу" / Фото: Facebook

А якщо захоплять Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо російська армія захопить Київ, то у столиці України та по всій країні розпочнуться жорсткі репресії.

"Повториться "Великий терор" 37 роки. Усіх незгодних з окупаційним режимом садитимуть пачками. Приблизно, те саме сьогодні відбувається в Білорусі, де Лукашенко заарештував усіх, хто брав участь у протестах проти його президентства", – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт зазначає, що в такому разі російські окупанти зіткнуться із серйозним національним, партизанським протистоянням.

"Після Другої світової війни СРСР знадобилося майже 10 років, щоб придушити повстанські загони УПА. Сьогодні опір буде в рази потужнішим", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Повториться 37-й рік. Усіх незгодних садитимуть пачками" / Фото: Facebook

Чи буде війна

Водночас експерт упевнений, що Кремль не наважиться на масштабне вторгнення.

"Максимум – бої у прикордонних районах. Сьогодні у Москві немає стовідсоткової впевненості, що Росія переможе у війні з Україною за потужної її підтримки Заходом. А якщо РФ почне війну та програє – це стане політичною смертю Путіна", – підсумував Жданов.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Росія зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у 20-х числах лютого.

Також ми інформували, що НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.