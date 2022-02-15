Шольц після зустрічі з Путіним: Зеленський пообіцяв обговорити закони щодо Донбасу

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що президент України пообіцяв обговорити закони щодо Донбасу.

"Зеленський твердо пообіцяв, що в рамках контактної групи скоро обговорюватимуться всі законопроекти про статус Донбасу та зміни конституції. Дипломатичні можливості врегулювання навколо України поки що не вичерпані, ми не повинні зайти в глухий кут, який обернеться лихом для всіх", – сказав Шольц.

Також Шольц зазначив, що терміново потрібна деескалація навколо України, війна не має розпочатися.

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