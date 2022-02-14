Зеленський передасть Шольцю скандальні закони щодо Донбасу

Після їхнього вивчення будуть відповідні дискусії та обговорення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна надасть законопроєкт про особливий статус Донбасу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Трансляцію вів телеканал Україна 24.

З його слів, у цьому його запевнив президент Володимир Зеленський.

Реклама

"Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проєкт закону щодо особливого статусу (Донбасу – ред.) та місцевих виборів для дискусій", – сказав Шольц.

Особливий статус Донбасу

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений Верховною Радою у 2014 році. Він діє на тимчасовій основі та вимагає щорічного продовження парламентом.

Документ передбачає амністію для учасників подій на Донбасі, можливість використовувати російську мову в органах місцевого самоврядування, участь місцевої влади у призначенні керівників органів прокуратури та судів, а також особливу державну підтримку з боку України для відновлення промисловості та інфраструктури.

1 жовтня 2019 року українська влада схвалила текст так званої формули Штайнмайєра, яка передбачає мирне врегулювання ситуації на Донеччині.

Реклама

За рішенням Верховної Ради, вищезазначені статті закону набудуть чинності лише після того, як російські війська та техніка залишать окуповані території, а також після проведення позачергових виборів відповідно до Конституції України.

Питання все ще не вирішено