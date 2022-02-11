"Не змогли дійти до єдиного документу": перші підсумки "нормандської зустрічі" у Берліні

За словами Андрія Єрмака, усі сторони підтвердили, що налаштовані підтримувати переговори

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про підсумки переговорів радників нормандської четвірки, що пройшли у Берліні 10 лютого.

Компромісу не досягли, але діалог триває

"Сьогодні відбулася чергова дискусія. Я вважаю, що це добре, що продовжуються переговори у "нормандському форматі", і сьогодні всі сторони підтвердили, що ми налаштовані підтримувати ці переговори, що це дуже важливо, і всі зацікавлені, щоб переговори у "нормандському форматі" проходили", – сказав він.

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За словами Єрмака, учасники переговорів також усі були єдині в тому, що "треба розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи".

"Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Практично 9 годин тривали ці переговори. Але я хотів би сказати, що було б дуже добре, якби на другу зустріч після тривалої перерви теж могли щось узгодити. Але сьогодні сталося, як сталося. Ми продовжуємо працювати", – наголосив керівник Офісу президента.

Незабаром новий раунд переговорів

Єрмак спрогнозував, що сторони "зустрічатимуться дуже скоро знову".

"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Усі підтвердили сьогодні, що ми маємо Мінські домовленості, їх потрібно виконувати", – сказав він.

Він оцінив можливість зустрічі лідерів Нормандського формату:

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"Українська делегація, наші партнери з Німеччини та Франції та представники Росії кажуть, що треба підготувати і зробити можливим, щоб відбулася зустріч лідерів. Я не можу назвати конкретну дату. Ми точно зустрінемося на рівні політичних радників дуже скоро".

У ТКГ можуть обговорити закони, пов'язані з Мінськими угодами

Андрій Єрмак висловив сподівання, що на наступному засіданні Тристоронньої групи з Донбасу будуть розглядатися закони, передбачені Мінськими угодами .

"Сподіваюся, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов'язаних із законами, які передбачені Мінськими угодами. У нас сьогодні є кілька успішних кейсів, коли ухвалювалися рішення щодо режиму припинення вогню. Робота триває, гадаю, ми досягнемо бажаного та важливого результату. Також ми сподіваємося, що на наступному засіданні ТКГ будуть розблоковані гуманітарні питання щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ, які більше року готові з українського боку", – зазначив керівник Офісу президента.

Переговори щодо Донбасу можуть продовжитися в Туреччині

Україна вітає пропозицію влади Туреччини щодо надання майданчика для переговорів щодо Донбасу.

"Сьогодні це відбувається у вигляді відеоконференцій, тому щойно стане можливим говорити про якісь очні зустрічі… Ми чули про такі пропозиції, наші турецькі партнери запропонували це. Ми з радістю та вдячністю це прийняли. Якщо буде згода всіх сторін, то Україна буде готова зустрічатися у Туреччині для того, щоб продовжити переговори. Найголовніше для нас – щоб ці переговори проходили, були результативними. Місце – це важливо, але не на першому місці", – наголосив Єрмак.

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Що потрібно для деескалації конфлікту

"Від прогресу переговорів у нормандському форматі залежатиме навіть процес деескалації... Безумовно, без деескалації, без відведення російських військ від наших кордонів, не можна говорити про спокій, про те, що ситуація нормалізувалася. Але і президент, і вся наша команда, працюємо з партнерами 24/7 над цим питанням", – наголосив Єрмак.

Україні потрібні гарантії безпеки

Єрмак зазначив, що Україна має "абсолютно чітку позицію, яку багато разів і президент та інші високопосадовці висловлювали".

"Ми вважаємо, що треба зробити все до, а не після того, що, не дай Боже, може статися. Ми вважаємо, що треба говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Не треба нічого чекати. Без України, без припинення війни в Україні не може бути європейської системи безпеки", – заявив він.

Росія звинувачує Україну у затягуванні переговорів

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу із представниками ОРДЛО. За його словами, це головна розбіжність, що затягнула переговори.

Він також заявив, що Київ не дає ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозиції Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".

Україна ніколи не піде на вимоги Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.